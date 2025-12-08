Miembro de la RPD dice que el gobierno no es tímido al pedir ayuda para manejar el desastre de Sumatra

Jacarta – La Comisión V de la RPD RI destacó las limitaciones de la capacidad fiscal del gobierno. área en el manejo desastre inundaciones repentinas que afectaron a Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

El presidente de la Comisión V de la RPD RI Lasarus dijo que la falta de espacio presupuestario regional tuvo un impacto directo en el lento progreso manejo en varios puntos afectados.

«Nosotros, todos los líderes y miembros de la Comisión V, recibimos información de las regiones que los costos limitados de APBD han afectado en gran medida su fuerza para hacer frente a este desastre», dijo Lasarus en una reunión conjunta con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, Basarnas, BMKG y Korlantas Polri en la Cámara de Representantes de RI, el lunes 8 de diciembre de 2025.

Agentes del TNI limpian el barro causado por las inundaciones en el hospital del distrito de Aceh Tamiang

La Cámara de Representantes evalúa que los Fondos de Subvenciones Especiales (DHK) y los Fondos de Subvenciones Generales (DHU) asignados a las regiones en el año anterior y el próximo han experimentado una reducción.

Esta condición, dijo Lasarus, significa que las regiones no tienen la capacidad adecuada para realizar un tratamiento rápido e integral.

«Por lo tanto, la limitada capacidad fiscal de esta región requiere inevitablemente una iniciativa del gobierno central para que podamos manejar este desastre de inmediato», continuó.

Dijo que hasta el día de hoy todavía hay zonas a las que el equipo conjunto no puede llegar plenamente sobre el terreno.

Esto añade urgencia para que el gobierno central fortalezca la financiación y las intervenciones sobre el terreno.

«Hoy todavía recibimos informes de que todavía hay puntos que los equipos en el campo no pueden alcanzar completamente. Por lo tanto, esperamos que este sector financiero no sea un obstáculo importante para que este desastre se pueda manejar bien», explicó.

Relacionado, la necesidad de determinar el estado de desastre nacionalLasarus se sometió completamente al gobierno. Los miembros de la RPD subrayaron que lo más importante es acelerar el manejo y la presencia del Estado en la sociedad.

«El gobierno no ha determinado si este estatus será un desastre nacional o no. Lo presentamos completamente, porque es competencia del gobierno. Lo importante para nosotros es manejarlo rápidamente», añadió.



El estado de la carretera provincial que une Agam – Bukittinggi quedó sepultado por deslizamientos de tierra Foto : ANTARA/HO-Diskominfo Agam

Enfatizó que la seguridad de los residentes afectados debe ser una prioridad. Pidió al gobierno que no se avergüence si necesita que algún partido ayude a las víctimas de desastres naturales.