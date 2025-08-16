Miembro de la Comisión XII revela los principales desafíos de la aceleración de Minerba aguas abajo

Yakarta, Viva – La Comisión XII evalúa la política río abajo Los minerales y el carbón que se dirigían en la era de la administración del presidente Prabowo Subianto habían estado en línea con la visión prometida durante el período de campaña.

Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes XII de la facción del Partido Golkar, Cek Endra dijo que el enfoque del procesamiento de recursos en el país se convirtió en producto El valor agregado es una estrategia fundamental para fortalecer la estructura económica nacional. Luego, reduzca la dependencia de las exportaciones de materias primas y aumente la competitividad industria.

«Desde el principio, el presidente Prabowo colocó hacia abajo como una prioridad estratégica. La dirección fue clara, cambiando la estructura de exportación de las materias primas en productos de alto valor en el país. Esta política no solo fortaleció la competitividad de la industria, sino que también construyó una base equitativa del crecimiento económico basado en el crecimiento económico», dijo Cek Endra, en Jakarta, sábado 1625.

En la entrega del discurso de la nota financiera RapBN 2026 antes del DPR y DPD RI, Prabowo reiteró que Indonesia se centraría en la agenda posterior para proporcionar el máximo valor agregado para la economía y crear trabajos amplios en varias regiones.

También destacó la tendencia de aumentar las exportaciones nacionales como resultado del creciente número de productos posteriores que ingresaron al mercado global.

Comité XII H CEK ENNDRA.

Sin embargo, Cek Endra admitió que todavía había desafíos en dos productos principales, a saber, carbón y níquel. La corriente posterior del carbón se convierte en dimetil éter (DME) aún no ha alcanzado el objetivo operativo esperado, mientras que el sector del níquel había enfrentado problemas ambientales en Raja AMPAT.

«Este desafío debe responderse fortaleciendo la gobernanza, acelerando la adopción de tecnología limpia y la aplicación de estándares ambientales estrictos. Con los pasos de mejora correctos, este sector seguirá siendo un motor aguas abajo sostenible», dijo.

Además, Check Endra también apreció los pasos del Ministro de Recursos Energéticos y Minerales (ESDM), así como el Presidente del Grupo de Trabajo de Hilirización, Bahlil Lahadalia, quien propuso 18 proyectos posteriores a fondo con un valor de inversión total de alrededor de US $ 38.63 billones o equivalentes a RP618.13 billones.

De estos, ocho proyectos centrados en minerales y carbón posteriores, incluida la construcción de instalaciones DME, fundiciones de níquel, procesamiento de bauxita, manganeso y acero inoxidable, con un valor de inversión de alrededor de RP321.8 billones y la potencial absorción de casi 105 mil personas.

Todo el proyecto ha completado la etapa del Estudio de Prefacibilidad (PRA-FS) llevada a cabo por y entre. Las siguientes etapas incluyen la finalización de los esquemas de financiación, la determinación de los socios estratégicos, la determinación de la ubicación y la preparación de la mitigación social y ambiental. «El gobierno ya tiene una hoja de ruta clara. El DPR supervisará que la transición del pre-FS a la etapa de ejecución se extiende a tiempo y de acuerdo con los estándares», explicó.

En el contexto del discurso del presidente en la sesión anual de MPR que enfatizó la erradicación mío Ilegal, Cek Endra expresó pleno apoyo. Según él, las prácticas mineras ilegales son perjudiciales para el estado hasta Rp300 billones por año, dañar el medio ambiente, eliminar el potencial de los ingresos estatales e interrumpir el suministro de materias primas para la industria posterior.

«La erradicación de la minería ilegal es una parte integral de la estrategia posterior.

También es optimista, si todas las agendas posteriores pueden ejecutarse a tiempo y apoyar al erradicar la minería ilegal, Indonesia podrá acelerar un crecimiento económico nacional significativo.

«Con una contribución posterior cada vez más grande al PIB, el objetivo del crecimiento económico de hasta un 8% en 2029 es muy realista. Este será un gran salto para nuestra competitividad económica», concluyó el legislador del Distrito Electoral Jambi.