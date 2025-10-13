‘Midsomer Murders’, All3Media, Anima Kitchen de España

‘Asesinatos de Midsomer‘ Sigue emocionando

La exitosa serie de detectives británica “Midsomer Murders” se encamina a su 26° aniversarioth serie después de ser encargada por ITV y el distribuidor All3Media Intl.

La comisión de cuatro episodios de la muy querida serie en horario de máxima audiencia, un éxito de audiencia en todo el mundo ambientada en uno de los pueblos más peligrosos y pintorescos de Inglaterra, eleva el número total de episodios a 148, lo que confirma la popularidad del diligente inspector jefe Barnaby (Neil Dudgeon).

Producida por Bentley Productions, con producción ejecutiva de Michele Buck y por encargo del comisionado de dramas de ITV, Huw Kennair-Jones, junto con All3Media International, la serie 26 invita a los espectadores a regresar a la sorprendentemente letal campiña inglesa para vivir cuatro nuevos largometrajes de misterio. Dudgeon protagoniza junto a Nick Hendrix como su compañero de confianza, el sargento detective Winter, la serie también ve el regreso de Annette Badland como la patóloga Dra. Fleur Perkins y Fiona Dolman como Sarah, la esposa de Barnaby.

“Midsomer Murders” sigue siendo un éxito sólido en varios territorios, incluidos Alemania, Escandinavia y los países bálticos, y todavía está activo en casi 200 territorios, desde Francia hasta Australia y Estados Unidos.

Aeropuerto Internacional All3Media Llega a un acuerdo en Kazajstán

La plataforma de transmisión líder en Kazajstán, Freedom Media, adquirió 110 horas de contenido con guión premium del distribuidor británico All3Media Intl.

Freedom Media consiguió varias temporadas de programas de tan alto perfil como el drama de misterio dirigido por Travis Fimmel “Black Snow”, de Goalpost Pictures de Australia; de Two Brothers Pictures, “The Tourist”, protagonizada por Jamie Dornan, y el thriller político en cuatro partes de The Forge, “Roadkill”, protagonizado por Hugh Laurie como un político carismático cuya vida parece desmoronarse.

“Los ingleses” Crédito: Diego López Calvino

La lista adquirida por Freedom Media también incluye “The English”, protagonizada por Emily Blunt y Chaske Spencer; el thriller psicológico “Angela Black”, con Joanne Froggatt; el thriller de humor oscuro “Boat Story”; y “Captivated”, con Kara Tointon y Allen Leech, sobre una joven madre que se ve arrastrada a la órbita de un turbio hombre de negocios.

También en el paquete se encuentra el drama de tres partes de Snowed-In Productions “Too Close”, protagonizado por Emily Watson y Denise Gough; de Objective Fiction y Tannadice Pictures, la serie de atracos “The Gold”, protagonizada por Hugh Bonneville, Charlotte Spencer, Tom Cullen y Emun Elliott.

Otras series sobre crímenes reales incluyen “I Fought the Law” de Hera Pictures, con Sheridan Smith como una madre que lucha para cambiar la ley y encontrar justicia tras el asesinato de su hija; “Far North”, de South Pacific Pictures, sobre un crimen internacional que aterriza en las costas de una pequeña comunidad de Nueva Zelanda; el drama criminal de New Pictures “The Long Shadow”; y productos nevados. drama histórico “Mrs Wilson”, con Ruth Wilson interpretando a su abuela en la vida real, una viuda que descubre una vida misteriosa y secreta tras la muerte de su marido.

Minika abraza los dibujos animados españoles

El estudio de animación español Ánima Kitchent ha renovado su asociación de larga data con el canal infantil turco Minika para la exitosa serie preescolar “Cleo & Cuquín”.

El acuerdo, ampliado por un período adicional de cuatro años, afirma el éxito continuo del programa en Turquía: Minika obtuvo originalmente la licencia de las temporadas 1 y 2 de “Cleo & Cuquín” en 2021.

“Cuquín: Descubre y Explora” Cortesía de Ánima Kitchent

Como parte del nuevo acuerdo, Minika conservará los derechos de las dos primeras temporadas y también adquirirá 30 episodios de la serie spin-off “Cuquín: Discover & Explore”. Lanzados inicialmente como contenido digital, los nuevos episodios debutarán en la televisión turca y en las plataformas VOD, ampliando significativamente la presencia de la marca en la región.

“Esta asociación ampliada no sólo resalta la fuerte conexión que el programa ha construido con las audiencias en Turquía, sino que también abre un nuevo capítulo con la introducción de ‘Cuquín: Discover & Explore’ a la televisión y VOD por primera vez”, dijo Miguel Aldasoro, director de coproducción y ventas internacionales de Ánima Kitchent.

El editor jefe de contenidos de Minika, Elçin Koyuncu, añadió que Minika estaba «dedicada a seleccionar contenido que realmente conectara con el público, y ‘Cleo y Cuquín’ es un brillante ejemplo de esa visión».

El nuevo programa de juegos “The Auction” se dirige a Italia

El nuevo programa de concursos de Dori Media y Abot Hameiri, “The Auction”, que debutó en América Televisión en Perú a principios de este verano, se dirige a Italia.

La italiana Blu Yazmine ha adquirido los derechos de “The Auction” y actualmente está desarrollando una versión italiana del formato.

Dori Media y Abot Hameiri, en colaboración con América Televisión, produjeron la primera temporada de “La Subasta” (conocida localmente como “La Subasta”), que se convirtió en el programa número uno en su horario de máxima audiencia en Perú en América Televisión durante el verano y el otoño.

“The Auction” es un programa de juegos que enfrenta a dos familias en una competencia por cajas misteriosas en las que se basan en extrañas pistas generadas por IA. Cada equipo utiliza un presupuesto igual para intentar adquirir premios con el mayor valor del mundo real, mientras que el público en casa también participa, adivinando la identidad de los premios ocultos en tiempo real, convirtiendo todo el espectáculo en un juego de adivinanzas social interactivo.

Además, Dori Media ha licenciado el formato sin guión “Intuition” a TVI de Portugal, donde el programa hará su debut europeo en diciembre. TVI ha encargado 20 episodios del programa de juegos, creado por Dori Media y Oded Menashe, creador de la exitosa serie “Smart Face”.

Dori Media también ha contratado a las principales productoras argentinas, Kuarzo Entertainment Group y StoryLab, para representar sus catálogos de programación guionada a nivel mundial. Dori Media ya ha comenzado a representar tanto a Kuarzo como a StoryLab mientras las empresas se dirigen a mipcom.

Sipur Studios y Untied Heroes preparan el formato de competencia culinaria israelí-ucraniana “SupermarketChef”

Sipur Studios de Israel y United Heroes de Ucrania presentarán en Mipcom la primera temporada de su nuevo formato de concurso de cocina “SupermarketChef”.

El trepidante “SupermarketChef” celebra comidas deliciosas y sencillas preparadas por los mejores cocineros caseros de diversas culturas. Reclutados en los supermercados del barrio, los compradores desprevenidos deben de repente hacer una audición para convertirse en una estrella culinaria nacional.

El chef destacado elegido es sacado de cada lugar para competir en el escenario de un supermercado, donde debe elaborar platos familiares y deliciosos a precios asequibles.

Si los espectadores y, en última instancia, los jueces profesionales encuentran tentadoras sus comidas, competirán por el título de Chef de Supermercado y ganarán un gran premio.