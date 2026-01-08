¿Microsoft realizará despidos masivos a principios de 2026? Esta posición es la más vulnerable al impacto.

Jacarta – Al entrar en el primer trimestre de 2026, la industria tecnológica global está destacando pasos estratégicos microsoft que tiene el potencial de tener un impacto importante en su fuerza laboral. Tras un 2025 convulso con más de 15.000 empleados afectados DespidosSurgieron rumores sobre posibles reducciones de personal en Microsoft que podrían ser parte de una estrategia para racionalizar la estructura corporativa.

Lea también: Coca-Cola comienza a despidos de 75 empleados y comienza una reestructuración masiva en 2026



Esta tendencia está en línea con el cambio en el mundo del trabajo, donde la inteligencia artificial (AI) se está convirtiendo cada vez más en el centro de la innovación, mientras que el papel del ser humano en algunas funciones está disminuyendo notablemente.

2025 se considera un año de ‘fortalecimiento’ para la industria tecnológica, pero se prevé que 2026 sea un año lleno de pruebas para las grandes empresas. El nuevo mundo laboral parece situar a la IA como actor protagonista.

Lea también: La Policía Nacional advierte que el uso indebido de la IA de Grok para contenido inmoral es un delito



«La IA parece escribir el guión, actuar como directora y, al mismo tiempo, desempeñar todos los roles que antes desempeñaban los humanos», según reseñas de varios analistas de la industria, citados por Resumen de recursos humanosJueves 8 de enero de 2026.

Aunque no ha habido confirmación oficial, los analistas estiman que Microsoft podría anunciar despidos a principios de 2026, especialmente en los equipos de Azure, Gaming y Ventas. Un ingeniero de operaciones en la nube de Azure dijo a HR Digest.

Lea también: El número de despidos alcanzará las 80 mil personas en 2025, el CSIS recuerda al gobierno este riesgo



«Existe una sensación cada vez mayor de que el mandato de regreso a la oficina (RTO) no se trata de colaboración. Saben que si obligan a todos a regresar, algunos empleados optarán por irse por su cuenta», escribió el analista.

Los principales factores que impulsan posibles despidos son el impulso a la eficiencia operativa y un importante giro hacia las inversiones en IA. El director ejecutivo Satya Nadella ha subrayado repetidamente que el gran tamaño de Microsoft, más de 220.000 empleados, es una «enorme desventaja» en la carrera de la IA.



El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella.

Al simplificar las jerarquías y los niveles de gestión, las empresas esperan avanzar más rápido en el desarrollo y la implementación de la IA. Además, según informes internos y foros de la industria, los despidos probablemente se dirigirán a puestos no centrales, no a desarrolladores centrales de IA.

Las áreas de mayor riesgo incluyen los niveles directivos y mandos intermedios. El año pasado, se observó un enfoque similar cuando los despidos afectaron a los mandos intermedios y puestos no técnicos. El departamento de Azure también podría verse afectado debido a ajustes en la eficiencia de las operaciones en la nube, mientras que los equipos de Gaming y Xbox también podrían verse afectados si no se cumplen los objetivos de ingresos.