Microsoft PC Game Pass ingresó oficialmente a Indihome, gratis para jugar COD, FC 25 y Minecraft

Yakarta, Viva – Dos subsidiarias del grupo Telkom, Eso es todo Y Telkomsel Junto con Bango – Compañía de Bundling de suscripción – Colaboración oficial que permite a los clientes en Indonesia disfrutar Pase de juego de PC de Microsoft a través de Indihomo Añadir.

Esta asociación utiliza la tecnología de máquina expendedora digital (DVM) de Bango para proporcionar un proceso de activación rápido, seguro y fácil, así como oportunidades de apertura para varias promociones y descuentos atractivos. Con una tarifa de suscripción mensual fija, Microsoft PC Game Pass presenta acceso ilimitado a cientos de juegos de PC de calidad.

A partir de Xbox Game Studios, Bethesda SoftWorks, hasta Activision Blizzard; EA Play Membresía que incluye FC 25, Battlefield y varias otras franquicias bien conocidas; Así como un bono exclusivo de los juegos antidisturbios después de que la cuenta del jugador esté vinculada al perfil de Xbox.

Enriquecedoras de las opciones de entretenimiento para los jugadores, PC Game Pass también presenta una fila de nuevos títulos de juegos que están listos para acompañar el tiempo de juego de los clientes, que van desde Valorant, Minecraft, Football Manager 2024, Call of Duty, hasta Clair Obscur Expedition 33.

En medio de la tendencia creciente de juegos de plataforma cruzada y modelos de suscripción global, los servicios de PC Game Pass son una forma práctica para que los jugadores disfruten de experiencias premium a precios más asequibles que comprar muchos juegos por separado.

Esta colaboración facilita la compra de un pase de juego de PC de suscripción mensual como un servicio adicional de complemento de Indihome, fortaleciendo los ecosistemas de juegos ilimitados en Indonesia.

Al iniciar PC Game Pass, ofertas de manera eficiente a través de los canales de servicio Nuon y Telkomsel disponibles, la máquina expendedora digital de las funciones de Bango para manejar todos los aspectos técnicos, incluida una serie de ciertas promociones y descuentos para los clientes, fortaleciendo la retención en el mercado de telecomunicaciones cada vez más competitivo.

Para obtener un pase de juego de PC, los clientes pueden acceder a la página de pase de juego de PC de Indihome y activar este servicio para RP63,063 por mes (sin incluir el IVA). Los costos se acumularán automáticamente en las facturas de Indihome.

Después de hacer una transacción, el cliente obtendrá un código de activación que debe ingresarse en la aplicación Xbox en Windows para comenzar a usar el servicio.

«Esperamos que la integración del juego de PC pase a las ofertas especiales de los jugadores a través del complemento de Indihome pueda alentar aún más la adquisición de nuevos clientes, aumentar la retención, para presentar un valor agregado tangible para los jugadores indonesios», dijo Vicepresidente de estilo de vida digital Telkomsel, Lesley Simpson, en Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025.

El Jefe Ejecutivo de Nuon, Aris Sudewo, admitió que la presencia de PC Game Pass en el ecosistema del Grupo Telkom fue parte de su compromiso de abrir más acceso a los jugadores indonesios sobre la experiencia de los juegos de calidad.

Además de Indihome, los clientes también pueden comprar un juego de PC Pase a través de los canales de distribución de Nuon, Upunt.ID, utilizando varios métodos de pago digital como Wallet y FinTech.

«Esta colaboración fortalece aún más nuestro papel en la presentación del contenido de juegos premium a través de canales de distribución que son fácilmente accesibles y prácticos», explicó.