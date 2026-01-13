Microsoft está apostando

Jacarta – Según la última presentación del Departamento de Licencias y Regulación de Texas de los Estados Unidos (TDLR de EE. UU.), un centro de datos (centro de datos) llegará pronto cerca del área Far Westside de San Antonio.

Este centro de datos fortalecerá aún más la reputación del estado de Lone Star como centro tecnológico.

La encantadora pequeña ciudad de Castroville, con una población de poco más de 3.000 habitantes, pronto será el lugar de construcción de su centro de datos de 400 millones de dólares (6,7 billones de rupias). microsoft.

Los registros en línea muestran que el proyecto, denominado SAT 82, ocupará un área de aproximadamente 195 mil pies cuadrados (18 mil metros cuadrados) en Medina, Texas.

Aunque es solo un edificio de un piso, la construcción del edificio tomará casi dos años, según TDLR.

La construcción en el sitio, 3580 FM 471 Norte, comenzará el 13 de agosto de 2026. Una visita al sitio mostró que el equipo y los carteles de bienvenida ya están colocados.

Cerca hay un campo abierto, una carretera de dos carriles y propiedades residenciales. Con el tiempo, la estructura probablemente parecerá un almacén sin ventanas.

Puede resultar difícil para los residentes ver los centros con claridad, ya que cada uno está rodeado por extensas vallas por motivos de seguridad, afirma el sitio web de Microsoft.

SAT 82 se une a otros seis SAT en el condado de Medina, según TDLR: SAT 80, SAT 81, SAT 89/90, SAT 93, SAT 94 y otro titulado SAT 82, pero con una dirección diferente.

Estos centros brindan la infraestructura necesaria para abrir aplicaciones telefónicas, unirse a reuniones virtuales de Zoom, jugar juegos en línea y más.

Según el sitio web de la compañía, los centros también permiten que la plataforma en la nube Azure, la inteligencia artificial y las herramientas de colaboración de la compañía continúen funcionando como de costumbre, según citan Finanzas.YahooMartes 13 de enero de 2026.

A principios de este otoño, miembros de la comunidad en el grupo privado de Facebook del vecindario Redbird Ranch expresaron su preocupación por la presencia de Microsoft en el área.

A algunos usuarios les preocupa que el proyecto de la empresa empeore los atascos. Otros destacan la enorme cantidad de agua que utilizan los centros de datos.