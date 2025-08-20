Microsoft debe trabajar a los empleados en la oficina a partir de septiembre de 2025

Yakarta, Viva – Compañías gigantes en el campo de la tecnología de los Estados Unidos (EE. UU.), MicrosoftPlaneando devolver a los empleados trabajar en la oficina. Nueva política Esto se considera que puede desencadenar la renuncia masiva entre los trabajadores que ya están cómodos o como el sistema trabajo remoto.

Leer también: Estas 2 cosas imaginan el desempeño de la industria nacional pueden desencadenar despidos



Las nuevas regulaciones requieren que los trabajadores tengan una oficina al menos tres días a la semana. Algunas divisiones pueden ser más estrictas, hasta cuatro o cinco días, según el informe Business Insider.

Los empleados que deben trabajar en la oficina son aquellos que viven en un radio de 80 kilómetros del edificio Microsoft Central en Redmond, EE. UU. Hay al menos 228,000 empleados de servicio en la oficina central de Microsoft.

Leer también: El intercambio asiático abrió debilitado al lento Wall Street



Citado de The Times of India el lunes 18 de agosto de 2025, Microsoft planea anunciar este cambio en septiembre de 2025. La compañía bajo la propiedad de Bill Gates dará varios meses para adaptarse a las nuevas reglas y abrir oportunidades para que los empleados presenten excepciones para continuar trabajando en casa, pero aún no están claros con respecto a los términos y condiciones.



Ilustración de la oficina/lugar de trabajo.

Leer también: Enfrentan la sofisticación de la IA y los despidos masivos, esta es la amarga realidad de los graduados de informática en el mercado laboral 2025



El paso de Microsoft marca un cambio drástico en la flexibilidad de la era Pandemi Covid-19, que a la mayoría de los trabajadores pueden trabajar desde casa incluso sin el requisito de aprobación del gerente. El Verge señaló que muchos empleados afirmaban ser más productivos en el trabajo desde casa.

La decisión de Microsoft de devolver a los trabajadores a la oficina fue bastante sorprendente. Debido a que el ejecutivo de Cloud, Scott Guthrie, dijo que Microsoft no cambiaría la política de trabajo flexible a menos que la productividad cayera significativamente.

En la actualidad, la compañía de Bill Gates continúa registrando un fuerte crecimiento de las ganancias. El valor de valoración del mercado toca US $ 4 billones o equivalente a RP. 64,640 billones (tipo de cambio de RP16,160 por dólar estadounidense).

A pesar de registrar una ganancia trimestral de US $ 27 mil millones o 436.3 billones de RP, la directora financiera de Microsoft (CFO), Amy Hood, envió memorandos a los empleados que enfatizan la intensidad, la claridad y la ejecución audaz para el año fiscal en el futuro. Note enviado recientemente siguió el mensaje de la CEO de Microsoft Satya Nadella antes sobre la necesidad de dedicación, entusiasmo y trabajo duro.

Algunos empleados consideran esta política como un formulario Despido Oculto para ‘alentar’ a los empleados renunciar (renunciar) voluntariamente.

Es probable que los empleados que no estén dispuestos a cumplir con las reglas presentes en la oficina elijan en lugar de combatir la política.

También surgen desafíos prácticos porque la oficina de Microsoft ha enfrentado un espacio limitado, falta de energía eléctrica y un número inadecuado de salas de reuniones a pesar de que ha habido un esfuerzo por expandir el campus por valor de $ 5 mil millones. Esta situación crea una contradicción para Microsoft que comercializa el software para la colaboración remota y previamente promueve el trabajo híbrido como una forma de aumentar la productividad y la retención de los empleados.

El nuevo mandato de Microsoft sigue a otras compañías de tecnología global que han comenzado a endurecer las políticas de trabajo a distancia. Amazon requiere cinco días completos en la oficina temporal de Google y Meta para establecer el presente al menos tres días a la semana.