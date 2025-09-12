Microsoft Cuan miles de millones de dólares, pero los despidos continúan

Yakarta, Viva – En los últimos meses, una ola de terminación del empleo (Despido) en la industria de la tecnología global cada vez más en el centro de atención.

Leer también: No es un despido masivo, este es otro impacto de la IA en la empresa y el mercado laboral



Las grandes empresas que se sabe que son estables y establecidas no escapan de este paso de eficiencia.

Uno de ellos MicrosoftEl gigante tecnológico de los Estados Unidos (EE. UU.) Que en realidad registra el desempeño financiero es muy bueno, pero aún así lleva a cabo en cantidades significativas.

Leer también: Juegos de lujo de acceso abierto de Indihome



Este fenómeno muestra la existencia de «paradojas» en el negocio de tecnología actual, donde un lado, la compañía puede registrar grandes ingresos y ganancias, el otro lado, todavía elige optimizar la estructura organizativa.

Para los trabajadores, por supuesto, este es un gran signo de interrogación, así como las preocupaciones sobre el futuro del mundo del trabajo, especialmente en el sector tecnológico que es incesante invertir en el campo de la inteligencia artificial (IA).

Leer también: Niega hacer despidos, Gudang Garam enfatiza los primeros empleados de los empleados tempranos



Microsoft anunció nuevamente el recorte de la fuerza laboral al detener a 42 empleados con sede en Redmond, Washington DC.

Esta ola de despidos es una continuación de los meses de esfuerzos de la compañía para racionalizar la fuerza laboral en medio del aumento en el gasto de inteligencia artificial (IA).

Desde mayo de 2025, más de 15 mil empleados de Microsoft en su conjunto han sido despedidos. Con la última poda, el número de trabajadores en el estado de Washington afectado ha superado a 3.200 personas.

«Los cambios en la organización y la mano de obra son una parte importante y rutinaria de la gestión de nuestro negocio. Continuaremos priorizando e invirtiendo en el campo del crecimiento estratégico para nuestro futuro y para apoyar a nuestros clientes y socios», dijo Microsoft Spokesman, según lo citado por The Seattle Times, viernes 12 de septiembre de 2025.

Como se mencionó anteriormente, desde mayo de 2025, Microsoft anunció constantemente despidos todos los meses.

Algunas olas son incluso muy grandes, como más de 6,000 empleados que fueron despedidos en mayo, y un adicional de 9,000 personas en julio.

Irónicamente, en medio de la ola de despido, Microsoft en realidad informó un récord de ingresos trimestrales y de ganancias para el período de abril -junio de 2025, que fue el último trimestre del año fiscal de la compañía.

La compañía obtuvo ingresos de US $ 76.4 mil millones (equivalente a Rp1,252 billones) con una ganancia de US $ 27.2 mil millones (equivalente a Rp446 billones).

Además, por primera vez Microsoft informó el rendimiento de la división de computación en la nube Azure.

Esta división logró penetrar un ingreso de US $ 75 mil millones (equivalente a Rp1,230 billones) el año pasado, con una tasa de crecimiento más alta que su principal competidor, Amazon Web Services (AWS).

La CEO de Microsoft, Satya Nadella, incluso reconoció que había un incompleto entre el éxito financiero de la compañía y los recortes laborales masivos.

Llamó a esta situación una forma de «incertidumbre y discrepancias visibles» en medio de una situación comercial.

Microsoft no es la única gran compañía de tecnología que toma pasos de eficiencia. Amazon, Salesforce, a Oracle también tomó medidas similares durante 2025.

Este paso colectivo muestra una tendencia global en la que grandes empresas de tecnología eligen estrategias de eficiencia para mantener la competitividad en medio de los cambios industriales, especialmente relacionados con la inversión masiva en inteligencia artificial (IA).