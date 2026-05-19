Microsoft anunció la nueva serie Surface Laptop 8 y Surface Pro

Microsoft actualizó cuatro de sus computadoras portátiles hoy: Surface Pro 13, Surface Laptop de 13 pulgadas, Surface Laptop de 13,8 pulgadas y Surface Laptop de 15 pulgadas. El nuevo dispositivo funciona con el chip Intel Core Ultra Series 3 lanzado recientemente, pero se espera que esté disponible una versión con tecnología Snapdragon X2 a finales de este año.

Portátil de superficie

Comenzando con la actualización más importante: Surface Laptop de 13,8 y 15 pulgadas. Ahora vienen con nuevas opciones de visualización, algunas de las cuales incluyen una función de pantalla de privacidad similar a la del Samsung Galaxy S26 Ultra.

El modelo de 15 pulgadas obtiene una resolución más alta, pero sigue siendo LCD. Se espera que la versión OLED llegue al mercado en los próximos meses.

Otra actualización importante en los modelos Surface Laptop de 13,8 y 15 pulgadas es un nuevo trackpad. Ahora es compatible con la función de retroalimentación háptica de Windows 11. Obtiene comentarios sutiles al interactuar con ciertos elementos de la interfaz de usuario en la pantalla, como ajustar ventanas de aplicaciones o alinear objetos.

El Surface Laptop de gama media de 13 pulgadas tampoco se queda atrás. También viene con un nuevo chip Intel y ahora se ofrece con una pantalla antirreflectante. Esta variante tiene un precio más alto de $1,499, pero está en camino una versión de menor costo con 8 GB de RAM y sin capacidades Copilot+. Su precio será de 1.299 dólares.

Superficie Pro

El Surface Pro de 13 pulgadas, por otro lado, recibe una modesta actualización de especificaciones con un nuevo chip Core Ultra. Eso significa que no obtendrá un nuevo panel táctil como el que tiene ahora Surface Laptop.

Los modelos insignia Surface Pro y Surface Laptop tienen un precio inicial de $1,949 con un chip Intel Core Ultra 5 y 16 GB de RAM. Microsoft justificó el aumento de precios con un aumento en los precios de los componentes.

Tenga en cuenta que esta es la variante para usuarios empresariales, mientras que la versión comercial probablemente llegará junto con la variante OLED a finales de este verano.

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