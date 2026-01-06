Microsoft adquiere Osmos y fortalece el dominio empresarial de datos e inteligencia artificial

Jacarta – Gigante tecnológico, microsoftanunció planes para adquirir una plataforma de ingeniería de datos basada en inteligencia artificial (AI), Ósmos. Este paso estratégico fortalece la ambición de la empresa de acelerar el uso de datos e inteligencia artificial (IA) a nivel empresarial.

Adquisición Osmos es parte del desarrollo de Microsoft Fabric, la plataforma de análisis unificado de Microsoft centrada en OneLake como principal lago de datos. A través de la tecnología de IA agente, Osmos puede transformar datos sin procesar en análisis y activos listos para IA de una manera más automática, eficiente e integrada.

Esta adquisición está diseñada para simplificar procesos de procesamiento de datos complejos y que requieren mucho tiempo. Por lo tanto, Microsoft Fabric permite a los clientes esta comodidad para reducir los costos operativos y facilitar que los clientes se conecten, preparen, analicen y compartan datos en toda la organización.

Microsoft también destacó que muchas organizaciones todavía enfrentan desafíos comunes, como los datos que aún están dispersos por todas partes y la duración del proceso de procesamiento de datos porque se realiza manualmente. Muchos equipos de ingeniería dedican la mayor parte de su tiempo a preparar datos en lugar de analizarlos.



Ilustración de la inteligencia artificial (IA).

«Con la adquisición de Osmos, estamos dando un paso hacia un futuro en el que los agentes autónomos de IA trabajen codo a codo con los humanos», decía la declaración escrita de la compañía citada en el sitio web oficial de Microsoft el martes 6 de enero de 2026.

Unirse al equipo de Osmos en Microsoft Fabric proporciona un agente de IA capaz de manejar de forma autónoma flujos de trabajo de ingeniería de datos. Esta integración tiene como objetivo acelerar el desarrollo de experiencias de datos más simples, intuitivas y preparadas para IA para los clientes de Microsoft en todo el mundo.