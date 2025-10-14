Microbios antiguos descongelados del permafrost de Alaska después de 40.000 años







La vida antigua ha resucitado de las entrañas de un túnel militar que penetra en el permafrost de Alaska. Algunos de los microbios descongelados de estos suelos congelados durante mucho tiempo han estado atrapados durante 40.000 años.

Los investigadores recogieron muestras congeladas del Cuerpo del ejército de EE. UU. de las extrañas instalaciones de investigación del túnel de permafrost de los ingenieros, que descienden a más de 100 metros bajo tierra.

De vuelta en el laboratorio, incubaron la vida microscópica a una temperatura fría de 3,8 grados Celsius y 12,2 grados Celsius, simulando las condiciones de un verano en Alaska bajo el cambio climático. Al principio, los microbios crecieron lentamente, y algunas cepas reemplazaban sólo una de cada 100.000 células diariamente.

En comparación, la mayoría de las cepas bacterianas cultivadas en laboratorio tienden a reemplazar por completo sus colonias en cuestión de horas. Sin embargo, a los seis meses, los microbios del permafrost entraron en acción, como si finalmente los convencieran de salir de sus lechos helados.

