Mickey Rourke niega haber creado GoFundMe: «No necesito el dinero de nadie»

Mickey Rourke niega cualquier implicación en un página de GoFundMe pidiendo donaciones para que el actor nominado al Oscar pudiera evitar el desalojo.

En un vídeo publicado en su página de Instagram el lunes por la noche, Rourke dijo: «Alguien creó algún tipo de fundación o fondo para que yo donara dinero, como en una organización benéfica, y ese no soy yo, ¿vale? Si necesitara dinero, no pediría ninguna caridad. Prefiero meterme un arma en el trasero y apretar el gatillo».

Rourke, que hablaba mientras sostenía a su perro Lucky y lucía un cuello en V rosa y su característico sombrero de vaquero, dijo que estaba «frustrado y confundido» por la situación.

«Quien haya hecho esto, no sé por qué lo hizo, no lo entiendo. No sabría qué es una fundación GoFund ni en un millón de años», continuó. «Sabes, mi vida es muy simple, no recurro a fuentes externas como esa. Y sí, es vergonzoso, pero estoy seguro de que lo superaré como cualquier otra cosa».

La página GoFundMe, que fue creada por Liya-Joelle Jones para Kimberly Hines, está casi en su objetivo de $100,000, habiendo recaudado más de $97,000 hasta ahora. La descripción de la página de donaciones afirma que después de que Rourke, que alguna vez fue una “fuerza de la naturaleza” en Hollywood, dejó de actuar para convertirse en boxeador profesional, sufrió “cicatrices físicas y emocionales duraderas” y fue abandonado por “la industria que alguna vez lo celebró”.

“La fama no protege contra las dificultades y el talento no garantiza la estabilidad”, dice la descripción. «Lo que queda es una persona que merece dignidad, vivienda y la oportunidad de recuperar su equilibrio».

En su mensaje de video, Rourke alentó a sus fanáticos y a quienes habían donado a no “dar dinero, y si dieron dinero, recuperarlo”.

«Voy a hablar con mi abogado; odio hablar con él, pero lo he tenido desde siempre y lo amo. Pero voy a hablar con Bill y llegar al fondo de esto», dijo Rourke.

El actor recibió un aviso en diciembre para pagar alrededor de $ 60,000 en alquiler atrasado o enfrentar el desalojo de su casa en Los Ángeles (a través de Gente). Rourke habló un poco sobre su estado financiero en el video, diciendo: «El COVID y la huelga de escritores acabaron con mi dinero, pero estaba en una situación realmente mala con el lugar que estaba alquilando. Todo estuvo bien durante cinco o seis años, y luego dos cabrones de Nueva York compraron la casa y no arreglaron nada… Pero nunca le pediría cinco centavos a extraños, fans o a nadie. Quiero decir, ese no es mi estilo. Le preguntas a cualquiera que me conoce, es humillante y Es realmente jodidamente vergonzoso”.

Rourke añadió que está «muy agradecido por lo que tengo» y aseguró a sus fans que tiene «un techo sobre mi cabeza» y «comida para comer».

“Por favor, recupere su dinero”, concluyó Rourke. «No necesito el dinero de nadie y no lo haría de esta manera. Tengo demasiado orgullo, hombre».

La donación más alta en la página de GoFundMe fue de $5,000 de un donante anónimo. El segundo más alto fue de 2.500 dólares, seguido de 1.500 dólares.

“Un pequeño gesto para una leyenda del cine y un ícono moderno, el fuerte y grandioso Mickey Rourke”, escribió un donante.

Otro donante escribió: «Por toda la alegría e inspiración que le diste a la humanidad (y a los perros, supongo), mereces recibir apoyo en tiempos difíciles. Espero que te recuperes pronto».

Rourke irrumpió en Hollywood protagonizando junto a Matt Dillon, Diane Lane y Dennis Hopper el drama de 1983 de Francis Ford Coppola «Rumble Fish». Sus otros trabajos importantes incluyen “The Pop of Greenwich Village”, “9½ Weeks”, “Angel Heart” y “Barfly”, así como películas más recientes como “Man on Fire”, “Sin City” y “The Wrestler”.

Mire el mensaje completo de Rourke a continuación.