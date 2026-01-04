Mickey Rourke inicia GoFundMe para evitar el desalojo de su casa en Los Ángeles

Mickey Rourke lanzó un GoFundMe el domingo con la esperanza de evitar el desalojo.

En diciembre, el actor nominado al Oscar recibió una notificación para pagar aproximadamente 60.000 dólares en alquiler atrasado o desalojar su casa de Los Ángeles (a través de Gente). El GoFundMe, titulado “Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa”, ha recaudado $5,290 hasta ahora con una meta de $100,000.

«Mickey Rourke entró en el cine estadounidense como una fuerza de la naturaleza: cruda, valiente y absolutamente original», se lee en la descripción de la página de donación. «A finales de los años 1970 y 1980, no era sólo una estrella de cine; era un símbolo de algo raro: el peligro combinado con la vulnerabilidad, la dureza combinada con el corazón. Desde ‘Diner’ hasta ‘Rumble Fish’ y ‘9½ Weeks’, Mickey ofreció al público actuaciones que parecían vividas, no interpretadas, y dejaron una huella permanente en la cultura cinematográfica estadounidense».

La propaganda continúa diciendo que después de que Rourke dejó de actuar para dedicarse al boxeo, sufrió “cicatrices físicas y emocionales duraderas” y fue abandonado por “la industria que alguna vez lo celebró”.

“La fama no protege contra las dificultades y el talento no garantiza la estabilidad”, añade la descripción. «Lo que queda es una persona que merece dignidad, vivienda y la oportunidad de recuperar su equilibrio».

El mayor éxito de Rourke fue el drama de 1983 de Francis Ford Coppola “Rumble Fish”. Sus otros créditos notables incluyen “The Pop of Greenwich Village”, “9½ Weeks”, “Angel Heart” y “Barfly”, así como películas más recientes como “Man on Fire”, “Sin City” y “The Wrestler”.

Rourke fue recientemente adjunto hasta un nuevo thriller independiente, “Mascots”, escrito y dirigido por Kerry Mondragón. Sin embargo, Udo Kier, que murió en noviembre de 2025Se suponía que sería coprotagonista, por lo que no está claro cómo se desarrollará la producción.