Mick Doohan Puji Marc Márquez como un corredor ‘diferente’, ¡esto significa!

VIVA – Mundo Motogp nuevamente lleno de gente hablando de la figura Marc Márquez Después de la leyenda de las carreras desde Australia, Mick Doohandar declaración alarmante. En una entrevista citada de Crash.net, Doohan dijo que Márquez era «solo una raza diferente» o en su idioma libre «, está corredor con un ADN diferente. «

La declaración fue entregada por Doohan cuando discutió el último libro biográfico Marc Márquez escrito por un famoso periodista de automovilismo, Mat Oxley. Doohan se convirtió en una de las figuras entrevistadas para el proyecto, y sus comentarios dieron una idea de cuán alto es la adjudicación de una leyenda de la próxima generación.

Ducati Lenovo Racer Marc Márquez

Mick Doohan: De campeón mundial a admiradores Márquez

Como uno de los íconos de carreras de la década de 1990, Mick Doohan es conocido como un corredor duro con cinco títulos mundiales consecutivos en la clase de 500cc (1994-1998). Había sufrido una lesión severa, pero aún pudo regresar a la pista y dominar el mundo de las carreras automotrices.

Debido a la similitud del carácter y el viaje profesional lleno de obstáculos, Doohan vio mucho en la figura de Marc Márquez.

«El talento de Marc está en un nivel que nunca antes había existido. Para mí, él es solo una especie diferente», dijo Doohan por Viva de Chocar Sábado 4 de octubre de 2025.

La declaración ilustra la profunda admiración de Doohan por la mentalidad, técnica Conducir y la extraordinaria adaptabilidad de Márquez.

Desde su debut en la clase principal en 2013, Márquez inmediatamente parecía dominante al ganar seis títulos mundiales de MotoGP y uno de la clase de 125cc. Es conocido por su estilo de conducción agresivo, técnicas de frenado extrema y la capacidad de mantener la velocidad en rincones difíciles.

Ahora, con siete títulos mundiales, Márquez es paralelo a Valentino Rossi y solo uno de Giacomo Agostini dos grandes nombres a la deriva de la historia de MotoGP.

Además del logro, también se considera que Márquez trae cambios en la forma en que el aprendizaje y la adaptación de los jóvenes corredores. Muchos corredores de nueva generación, incluidos Pedro Acosta y Fabio en Giannantonio, afirmaron estar inspirados en el espíritu técnico y de lucha de Márquez.



Doohan cree que, si Márquez permanece sano y motivado, puede extender su dominio a nivel mundial.