Michelle Ziudith se enorgullece de elevar la identidad de Medan a través de la película AIUEO: Al igual que Betool

Jacarta – Michelle Ziudith mostrando su orgullo como actriz de Medan a través de película Su último libro se titula AIUEO: Just Kind of Betool. En esta película, Michelle interpreta a Sofia, una mujer que tiene que afrontar un matrimonio concertado con un rico hombre de negocios, al tiempo que lleva a la gran pantalla los fuertes matices locales de Medan.

Michelle admitió que estaba muy feliz de participar en este proyecto. Según él, AIUEO: Kind of Betool Aja se siente especial porque no solo está ambientada en Medan, sino que también involucra a muchos cineastas locales de la capital del norte de Sumatra. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Estoy muy feliz porque esta película no sólo tiene un tema y una ubicación en Medan, sino que también llevamos a muchos cineastas que vienen directamente de la ciudad de Medan», dijo Michelle Ziudith en el área de Setiabudi, en el sur de Yakarta, el miércoles 28 de enero de 2026.

El orgullo de Michelle aumentó aún más porque la película AIUEO: Macam Betool Aja contó con un elenco cuya mayoría provenía de Medan. Considera que esto es un paso importante para brindar un espacio más amplio al talento local que rara vez ha estado expuesto a nivel nacional.

«Yo misma, como alguien que nació directamente en Medan, estoy orgullosa. Vaya, generalmente hay muchas películas que son realmente Medan pero el talento no es completamente Medan. Bueno, en la película Kind of Betool Aja, el único que no es completamente Medan es Igor (Andri Mashadi)», dijo la actriz que nació el 20 de enero de 1995.

Michelle Ziudith nació en Medan, Sumatra del Norte, el 20 de enero de 1995. Sin embargo, admite que todavía hay muchas personas que desconocen sus orígenes y piensan que proviene de Yakarta.

Además de hablar de su orgullo por la identidad regional, Michelle también compartió historias sobre los desafíos durante el proceso de filmación. Una de las escenas más desafiantes para él fue la procesión nupcial entre Sofía y Udin. En esa escena, Michelle tuvo que bailar el baile de apertura al ingresar al área de la boda.

Dijo que el peso de la ropa tradicional era el principal desafío, además que el proceso de filmación tomó bastante tiempo y fue agotador.

«Acostumbrándome a usar la ropa porque es muy pesada y tenemos muchas escenas. Así que es como si hubiera 3 días completos o 4 días completos específicamente para la escena de la boda», explicó Michelle.