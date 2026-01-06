Michelle Ziudith finalmente interpreta una película de terror, Alas Roban se convierte en el debut más desafiante

Jacarta – Actriz Michelle Ziudith saliendo finalmente de la zona de confort que ha sido sinónimo de películas dramáticas. Por primera vez, la mujer de 30 años probó el género de terror a través del cine. Robar alas cuyo lanzamiento está previsto para el 15 de enero de 2026.

Hasta ahora, el nombre de Michelle Ziudith se ha asociado con papeles emocionales de melodrama. Pero esta vez dio un paso diferente al aceptar nuevos desafíos en el mundo. películas de terror. Alas Roban es el debut de terror de Michelle, así como un nuevo hito en su carrera como actriz. Desplázate para saber más, ¡vamos!

La película Alas Roban es el último trabajo del director Hadrah Daeng Ratu. La historia de esta película adapta la leyenda de la ruta Alas Roban en Batang Regency, Java Central, una zona conocida por estar encantada y a menudo asociada con diversos accidentes de tráfico.

«Esta es una película que me encanta, porque es mi primera película de terror y finalmente tuve el coraje de sumergirme en las películas de terror y probarlas un poco. Resulta que estoy cansada, pero gracias a Dios», dijo Michelle en su declaración, citada el martes 6 de enero de 2026.

Aunque admitió que se había rendido, Michelle enfatizó que su decisión de protagonizar Alas Roban no fue sin consideraciones. Dijo que había recibido ofertas de películas de terror varias veces, pero siempre las rechazaba. Esta fue la primera vez que se sintió seguro de intentarlo.

«¿Por qué finalmente elegiste esta película, porque la historia que se ofrece no es sólo una historia de terror que me han ofrecido. (Esta película) La trama es muy firme y el drama es muy cálido», explicó.

Según Michelle, la fuerza de la historia y los elementos dramáticos emocionales fueron las principales razones por las que aceptó la oferta. Considera que Alas Roban no sólo presenta tensiones, sino que también presenta fuertes conflictos familiares.

Michelle admite abiertamente que es una persona tímida, especialmente cuando se trata de cosas místicas. Ni siquiera intentó cambiar el personaje para el papel que estaba interpretando.

Antes de iniciar el proceso de rodaje, Michelle habló de sus miedos con el director y el productor. Durante la producción, sintió todo el apoyo del equipo para poder realizar el proceso de rodaje con mayor comodidad.