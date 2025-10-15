¡Michelle Ziudith confiesa de repente que está lista para casarse y ser madre!

Jacarta – Actriz Michelle Ziudith hizo una sorprendente confesión tras completar su última película, Don’t Call Mama Kafir. Su primer papel como madre en la película cambió por completo su visión sobre el matrimonio y la familia.

Lea también: Mujer que lucha por ser madre, Michelle Ziudith parece conmovedora en Assalamualaikum Baitullah



Michelle Ziudith, que antes nunca se había imaginado siendo madre, ahora se siente más preparada para dar un paso serio. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Yo misma nunca pensé ni me imaginé como madre», afirmó Michelle Ziudith en su declaración, citada el miércoles 15 de octubre de 2025.

Lea también: Su lealtad puesta a prueba, Tissa Biani: es raro encontrar una pareja sincera



El proceso de filmación de la película dramática romántica Don’t Call Mama Kafir fue el punto de inflexión para cambiar la perspectiva de Michelle. La experiencia de profundizar su papel de madre abrió los ojos de la actriz sobre la preparación personal y la responsabilidad.

Después de experimentar la lucha y las emociones de este papel, Michelle Ziudith ahora se siente segura.

Lea también: Michelle Ziudith experimenta fatiga mental, ¡su personaje en Assalamualaikum Baitullah representa a todas las mujeres!



«Creo que estoy lista para ser madre. Creo que estoy lista para casarme en cualquier momento», dijo Michelle.

En la película Don’t Call Mama Kafir, Michelle Ziudith interpreta al personaje principal llamado María. Esta película presenta una historia de amor que se ve obstaculizada por diferencias de creencias.

La historia comienza cuando María (Michelle Ziudith) se encuentra con Fafat (interpretado por Giorgino Abraham) en una iglesia en Nochebuena. Este encuentro inesperado inmediatamente plantó las semillas del amor entre los dos.

Estos sentimientos continuaron creciendo hasta que decidieron seguir adelante con el matrimonio. Sin embargo, la relación entre María, que es cristiana, y Fafat, que es musulmán, ha enfrentado una fuerte oposición.

Fafat tiene que luchar duro para conseguir la aprobación de su madre, Ustazah Habibah, interpretada por Elma Theana. Ustazah Habibah se opone firmemente a la relación interreligiosa de su hijo.

La película Don’t Call Mama Kafir está lista para presentar drama emocional en la pantalla grande. Los espectadores podrán ver la historia de María y Fafat a partir del 16 de octubre de 2025 en todos los cines de Indonesia.