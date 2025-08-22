Michelle Yeoh sobre expresar a Lady Yin en la exitosa secuela

Una nueva versión de «Ne zha 2«Ha aterrizado en los teatros de América del Norte, después de que la sensación animada china acumuló la friolera de $ 2 mil millones en todo el mundo.

Lanzado por A24, la versión en inglés de la película que rompe récord llega con un elenco de voz dirigido por Michelle Yeoh.

La película sigue a un joven rebelde, Ne Zha, que «es temido por los dioses y nacido de padres mortales con poderes salvajes y descontrolados», según la sinopsis de la película. «Ahora enfrentado a una fuerza antigua con la intención de destruir a la humanidad, debe crecer para convertirse en el héroe que el mundo necesita».

Yeoh interpreta a la madre de Ne Zha, Lady Yin. La actriz había visto la primera película en su lanzamiento y fue impresionada por las imágenes de la secuela, tanto que esperaba que los cineastas lanzaran un doblaje de voz en inglés. Yeoh dice: «Conozco a este personaje realmente bien. Crecí con esta mitología y estos personajes. Tengo imágenes tan vívidas de este niño, ne zha, con las ruedas de fuego y su lanza. Es valiente y luchador». Yeoh continúa: «Nunca he visto una animación tan bien hecha. Empujaron los límites».

Cuando se le pidió a Yeoh que llamara la voz de habla inglesa de la madre de Ne Zha, inmediatamente dijo que sí. No es ajeno a interpretar al personaje madre («todo en todas partes a la vez» y «asiáticos ricos locos»), Yeoh reveló que es un papel que le gusta jugar. Y a ella le gusta cambiar un poco las cosas.

«Siempre trato de encontrar un tipo diferente de madre para jugar», dice ella. «Lady Yin es una guerrera. Ella defiende la ciudad junto con su esposo. Es tan obvio que son una pareja tan amorosa, y son fuertes. Entonces, cuando este niño les nació, protegería a su bebé, pase lo que pase».

Yeoh se sentó a hablar con Variedad sobre por qué quería interpretar el papel de Lady Yin, interpretar a madres en pantalla y sus pensamientos sobre la popularidad de la animación asiática.

¿Cuál fue tu historia con esta historia?

Conozco a este personaje muy bien. Crecí con toda esta mitología, y estos personajes, como el Monkey King y NE Zha. Estaba filmando en China en ese momento, y la gente decía: «‘NE Zha 2’ está fuera», porque la primera película salió hace casi 10 años. Lo había visto, pero fue hace mucho tiempo.

Esta historia ha existido para siempre, pero el humor de Slapstick es lo que a todos los niños les encanta. Es lo que aman, y los cineastas trajeron un borde contemporáneo de la narración de historias para que sea tan identificable hoy. Construyeron un puente generacional con esto.

¿Qué querías traer a Lady Yin y este personaje?

Todo está ahí. Madre, mujer, esposa, guerrero, es el paquete completo de lo que se necesita para ser la persona perfecta. El bebé fue rechazado por todo el pueblo porque entendieron que no era un niño normal. Pero ella no lo iba a renunciar. Desafortunadamente, a veces las madres tienen que lidiar con la realidad de que su hijo va a tener problemas. El niño no es perfecto. ¿Elegirías? ¿Puedes elegir? Esta mujer eligió. Ella dijo: «Este es mi hijo. Lo protegeré, y haré todo lo posible para cambiar su destino, o al menos ayudarlo a cambiar su destino». Creo que todas las madres hacen eso, pero era muy importante que el niño vea y lo sienta. Entonces, cuando tenemos audiencias jóvenes viendo la película, me encantaría que vean cómo los padres los protegen. Lo que más me conmovió fue que no estaba dispuesta a dejarlo ir. Ella no estaba dispuesta a dejar que nadie lastimara a su hijo y o dejara que se lastimara. Así que eso realmente resonó conmigo. Y creo que resuena con todas las madres.

Con este doblaje de voz en inglés, la película lleva la mitología china al público occidental en un momento en que hay un gran aumento de interés en la animación asiática. ¿Qué significa eso para ti para ver eso?

Lo mejor de esta generación es que su exposición al mundo en general es mucho mayor que cuando éramos niños. Lo que amo y lo que estoy viendo es, en general, se abrazan hasta que alguien les dice que son diferentes. Los niños cantan canciones coreanas, japonesas y chinas. Trasciende la melodía, la música y las emociones, y la aprenden. Estaba en el Kcon LA, y bailando en la multitud no solo eran chicas coreanas. Todos eran colores diferentes y hermosos. Tener películas como esta que hablen de diferentes culturas y mitología es muy bueno. Esto es con lo que crecimos, y es bueno que lo eches un vistazo.

Hay algunos hermosos momentos con Lady Yin y su hijo. En una escena, ella le dice ‘Debes ser valiente y caminar tu camino «. En otro, está la interacción final del abrazo.

Oh, estaba sollozando como un niño. Cuando estás llamando a una voz, las emociones deben ser reales. Fue muy fácil caer en él porque desde el principio, cuando vio a este niño, y cómo es adorable de su manera extraña y loca, se relaciona con los niños hoy. A veces dices: «Vamos, dame un abrazo antes de que te vayas», y no quieren hacerlo. Eso es lo que hacen. Entonces, esa conexión entre una madre y un niño estaba triste, cuando sabes que esa es la última vez que lo abrazarás.

«Crazy Rich Asiates» se ha convertido en una película de referencia para que la gente vea en el avión. ¿Qué es eso escuchar que todavía atrae a los espectadores?

Soy muy bendecido. A veces, en ciertos momentos de tu vida, llegarán ciertas cosas. Eso es porque sigues intentándolo y mantienes la puerta abierta. Tuve mucha suerte. Cuando Jon M. Chu me envió el guión, le dije: «Esto no es … Las madres no hacen eso». En mis ojos, Eleanor Young haría cualquier cosa por su hijo. Su hijo tiene muchas responsabilidades porque. Él es el único hijo, por lo que siente que necesita encontrar al compañero adecuado que lo ayudará a llegar a donde necesita ir. Entonces, siendo madre, tienes ojos frescos. Creen que tienen ojos frescos. Puedes ver a través de todas esas personas horribles que se te ocurren y ser protectores y ser honestos al respecto. Y eso fue lo más importante de esa historia. Trabajamos en eso con Jon porque era como, si tu hijo no siente el amor que tienes por él, ¿por qué volvería a casa?

¿Qué películas ves normalmente en el avión?

No son mis propias películas. Intento ver las últimas películas que no he podido ver de China, Corea y Japón. Vivir en Europa no es fácil de obtener un enlace directo a esas películas. Y debido a que quiero seguir el ritmo, quiero entender qué cosas están sucediendo en mi parte del mundo, así que generalmente veré las últimas películas.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.