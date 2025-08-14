Michelle Williams en ‘Mury For Sex’, ‘Dawson’s Creek’ y Slut Shumping

Cuando Michelle Williams Se entera de un nuevo papel, se decide bastante rápido, de una forma u otra.
«Realmente es solo un instinto, y sucede inmediatamente sin mi consentimiento o conversación al respecto. Es como un contrato que mi corazón firma y luego mi cerebro dice: ‘Ok, supongo que esto es lo que estamos haciendo ahora'», dice. «Sucede muy rápido o no sucede en absoluto».
Entonces cuando «Muriendo por sexo«Encontró su escritorio, tanto el guión piloto como el podcast que el programa está basado en el presente Nikki Boyer y su difunta mejor amiga, Molly Kochan, fue un sí muy rápido.
Claramente, sus métodos funcionan. Se ha llevado a casa un Emmy, dos Globos de Oro y dos Critics ‘Choice Awards; Ha sido nominada para cinco premios de la Academia, cuatro premios BAFTA y un premio Tony. Ahora, está en la carrera Emmy nuevamente con una actriz de la serie limitada líder Nom.
«Realmente me llegó emocionalmente, en un lugar que a menudo no me siento tan afectado. Tuve una respuesta abrumadoramente emocional, así que volví, y escuché el podcast por segunda vez, tratando de descubrir por qué estaba tan conmovido», dice ella. «Y terminé la segunda ronda, y nuevamente, la experiencia me abrió emocionalmente. Realmente supe entonces que voy a hacer esto. Voy a hacer esto, voy a investigar por qué este podcast me movió tan profundamente».
Ella agrega: «Mi corazón dijo que sí antes de abrir la boca».
Aunque estaba enfrentando a una persona real, eso hizo que el actor «fuera un poco orientado a la misión».
«Se siente como un honor traer de vuelta partes del espíritu de alguien», dice ella. «Se siente muy importante honrar adecuadamente el espíritu de esta persona amada por personas que todavía están aquí. Por lo tanto, es para ellos que siento esta inmensa responsabilidad».
En la serie, retrata a Molly, una mujer que tiene un despertar sexual en medio del regreso de su cáncer de seno, este terminal. Ella deja a su esposo y, con el apoyo de su mejor amiga (retratada fabulosamente por Jenny Slate), comienza a buscar satisfacción sexual.
Si bien Williams dice que está segura de que hay similitudes entre ella y Molly, «los obtengo gratis», bromea, estaba más interesada en investigar lo diferentes que son.
«Siempre trato de preguntarme: ¿dónde somos diferentes? ¿Y cómo podemos informarnos unos a otros y cómo podemos crecer juntos? ¿Y cómo necesito crecer como persona para retratar a esta persona? ¿Qué áreas de mí mismo necesito expandirme?»
Entonces, ¿cuál fue la respuesta a esas preguntas y qué partes se expandió? Eso es para que ella sepa: «Son mis pequeños secretos, porque también es mi viaje, como persona. Es lo que puedo quitar del papel, con suerte respirar más completamente en áreas que he ampliado».
El personaje de Molly sabe lo que quiere (a saber, un orgasmo) y no tiene miedo de expresarlo, y de hecho, celebrarlo. El primer papel televisivo de Williams fue en «Dawson’s Creek«, Retratando a otra persona con experiencia sexual, aunque una adolescente. Jen Lindley se avergonzó durante toda la serie, en un momento incluso a que le dijeran que tiene suerte de que vive en los años 90 porque las mujeres solían ser castigadas por comportarse como ella.
«Creo que ha cambiado», dice Williams ahora sobre si estamos en un lugar mejor como sociedad, donde se puede celebrar la sexualidad de las mujeres. «Ni siquiera sé si ese tipo de historia ya podría existir.