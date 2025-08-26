Michelle Visage albergará ‘Drag Race Down Under vs. the World’

Cara de Michelle ¡Está de vuelta!

Esta vez, el «RuPaul’s Carrera de arrastre«Judge está en servicio de anfitrión. Visaje será el anfitrión de la temporada inaugural de» Drag Race Down Under Vs. the World «.

Se unen a Visage se unen al actor y al comediante Rhys Nicholson y al ganador de la temporada 4 Lazy Susan. La serie está programada para emitirse en WOW Presents Plus en los EE. UU. Y Select Territories, y Stan en Australia.

Los cofundadores de World of Wonder, Fenton Bailey y Randy Barbato, dijeron: «No podríamos estar más emocionados de expandir el legado de la ‘carrera de resistencia’. Nos estamos volviendo totalmente glocales a medida que las leyendas locales se enfrentan a los íconos globales. ‘Down Under vs World’ promete una temporada llena de momentos sin filtro, moda y sincronizaciones de labios que no dejarán que no se hagan esplores».

«Drag Race Down Under vs. the World» hará que los favoritos de los fanáticos de «Drag Race Down Under» se enfrenten con reinas repugnantes de todo el mundo, todos compitiendo por la corona definitiva.

La serie ofrecerá un giro global sobre el formato clásico de ‘Drag Race’ y una característica de una alineación de juez invitado repleto de estrellas. Comienza la nueva apariencia, el drama más fuerte y las legendarias sincronizaciones de labios a medida que comienza la batalla por el dominio de la resistencia global.

Bailey, Barbato, Tom Campbell y RuPaul Charles sirven como productores ejecutivos de World of Wonder. Alicia Brown sirve como productores ejecutivos de Stan.

También sucedió esta semana en el universo «Drag Race», «Drag Race France All Stars» tendrá su final de temporada en WOW Presents Plus el 28 de agosto.

«Drag Race» también está nominado para el Programa de Competencia de Reality Excepcional este año, obteniendo su noveno asentimiento consecutivo en la categoría. Es el programa de competencia de realidad más premiado en el Emmys con cinco victorias en la categoría. El espectáculo y sus spin -offs obtuvieron 10 nominaciones este año en general, incluso para el programa de realidad no estructurada para «sin suerte»; maquillaje para una variedad, no ficción o programa de realidad; diseño/dirección de iluminación para una serie; edición de imágenes para un programa de realidad no estructurado para «sin hacer mucho»; edición de imágenes para un programa de realidad estructurada; dirigir para un programa de realidad; Casting para un programa de realidad; y diseño de producción para una variedad o serie de realidad.