Michelle Pfeiffer y Kurt Russell estrella

Paramount ha lanzado el primer teaser de Taylor Sheridanlo último «piedra amarilla”serie adyacente, “The Madison”, que se estrena el 14 de marzo en Paramount+.

Los miembros del elenco de “The Madison” incluyen Michelle Pfeiffer, Kurt RussellBeau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova y Matthew Fox. El teaser reveló a Will Arnett como un nuevo miembro del reparto.

El adelanto muestra a una emocional Pfeiffer colapsando en el río Madison antes de que ella le confiese a su terapeuta, interpretado por Arnett: «Mi centro, mi alma, se ha ido». Un calculador Arnett responde: «Te sanarás si te lo permites».

El drama neo-occidental está ambientado en Manhattan y Montana. El lema oficial afirma que “The Madison” narra la vida de la familia Clyburn y es un “estudio sincero sobre el dolor y la conexión humana que sigue a una familia de la ciudad de Nueva York en el valle del río Madison en el centro de Montana”.

Sheridan, el mayordomo de “Yellowstone”, creó la serie y es productor ejecutivo de su empresa Bosque Ranch Productions. Otros productores ejecutivos incluyen a David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Christina Voros, Michael Friedman, Pfeiffer, Russell y Keith Cox. Voros se desempeña como director y productor ejecutivo. MTV Entertainment Studios y 101 Studios producen, junto con Bosque Ranch.

Además de “The Madison”, Paramount tiene otros dos spin-offs de “Yellowstone” en proceso. Estos incluyen “The Dutton Ranch”, que sigue a Beth Dutton de Kelly Reilly y Rip Wheeler de Cole Hauser, y “Marshals”, protagonizada por Luke Grimes como Kayce Dutton. “The Dutton Ranch” aún no tiene fecha de estreno, pero “Marshals” debutará el 1 de marzo.

Mira el avance a continuación.