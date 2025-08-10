Michelle Obama y Craig Robinson charlan con Natsha Rothwell para IMO

Ex primera dama Michelle Obama subió al escenario con su hermano y coanfitrión Craig Robinson para una grabación en vivo de su exitoso podcast «En mi opinión con Michelle Obama y Craig Robinson«En el 23º Festival Anual de Cine Afroamericano Vineyard Martha’s Vineyard (Mvaaf). Los anfitriones se sentaron a conversar con la actriz nominada a Emmy «The White Lotus» Natasha Rothwell En una amplia entrevista que giraba en torno a su carrera expansiva, por qué la gente siempre la confunde por Michelle Buteau y cuando finalmente veremos «¿Con quién me casé?» en la pequeña pantalla. «No tenía aspiraciones para Hollywood», dijo Rothwell a Obama después de que le preguntaran sobre su carrera profesional única. “I thought I was going to be a Broadway theater actor. I thought that Audra McDonald and I would be best friends. I went to college for acting, but I would write my auditions. So writing was a huge part of my process as well. To get spiritual with it, I knew from that moment walking across that stage with my degree in acting, I was walking in my purpose that I knew that I was doing something I had been called to do.” Natasha Rothwell y Michelle Obama se abrazan a lo largo de Craig Robinson durante el podcast «Imo With Michelle Obama & Craig Robinson» de Higher Ground durante el Festival de Cine Afroamericano de Martha’s Vineyard de 2025 Martha’s Vineyard.

Cortesía de Arturo Holmes/Getty Images Rothwell comenzó su carrera haciendo todo, desde la improvisación en la ciudad de Nueva York hasta la actuación de enseñanza en Japón a principios de los veinte años. «No sabía que sería una persona famosa», dijo. «No tenía ganas de ser. Creo que siempre me han encantado las cosas colaborativas. Me alegran ese proceso, y eso siempre es cierto. Por eso nunca he intentado Standup. La gente a menudo me confunde por Michelle Buteau, pero prefiero improvisación y boceto».

El creador de «Cómo morir solo» obtuvo un concierto de escritura en «Saturday Night Live». Poco después, Issa Rae la sacó de allí para escribir durante la primera temporada de la exitosa serie de HBO «Insegure».

«En ‘SNL’, era el único escritor negro», dijo Rothwell. «Aprendiz [Penny] ha contado esta historia. En mi primer día en ‘inseguro’, recuerdo haber levantado la mano para hablar, y Prentice me miró y él dijo: ‘¿Por qué está su mano?’ Era muy jerárquico en ‘SNL’. Si eres un escritor de primer año, había muchas reglas que tuviste que entender. Y [Prentice] era como, ‘No, estás en la mesa’. Recuerdo que me recosté, y la apertura del espacio me dejó boquiabierto «.

Aún así, como le explicó Rothwell a Obama y Robinson, a recibir el papel en pantalla de Kelli fue completamente inesperado. «Un mes en la sala de escritores, Kelli fue creada en la página», dijo Rothwell. «Haríamos lecturas en la habitación del escritor del personaje. Y estaba tan concentrado en escribir porque era mi primera habitación con guión después de ‘SNL’, no tenía ninguna mira para estar en la pantalla. Simplemente lo sabía cuando cuando era cuando era cuando lo sabía cuando lo sabía cuando lo sabía cuando lo sabía cuando lo sabía cuando lo sabía cuando lo sabía cuando lo sabía cuando lo sabía cuando lo sabía. [Issa] Elegiría a los escritores para leer los guiones en voz alta, ella siempre me estaba diciendo como Kelli. Un día, me llamó a su oficina con Prentice, y yo estaba como, ‘Oh, Señor, estoy en problemas’. Eran como, ‘Queremos que interpretes a Kelli’ lloré, porque fui de un lugar donde estaba gritando para que me vieran a otro lugar que me vio a todos ”.

Tras el éxito de «Insegure», Rothwell obtuvo un importante acuerdo de desarrollo de HBO, y desde allí, comenzó a construir el personaje que sería el foco de su serie Hulu, «Cómo morir solo». «Estaba muy emocionado porque pude crear un personaje que, en términos no inciertos, fuera una carta de amor a esa versión sin calmar de mí mismo», dijo. «Pude crear el espectáculo con la perspectiva de más de 20 años de terapia, donde puedo ver a este personaje. La llamamos Roomba en la sala de escritores. Debido a que cuando se inicia un Roomba, golpea a cada solo pared de la pared, también, no me das cuenta de que en ese esfuerzo, están limpiando el espacio. Quería un protagonista que golpeaba la pared después de la pared después de la pared, pero sigue adelante porque eso fue lo que me das cuenta de que en ese esfuerzo, están limpiando el espacio. Aunque la serie solo tuvo una temporada, Rothwell está encantado de que la gente haya visto y experimente a Mel.

A continuación, el talento multi-hyfenato está trabajando «¿Con quién me casé?» Basado en la historia viral de Tiktok de Tareassa «Reesa Teesa» de Johnson. «Me impresionó que ella contaba sin temor y todavía creía en el amor después de eso», dijo Rothwell. «Cuando los derechos de la historia estuvieron disponibles en Hollywood, fue una guerra de ofertas de seis vías. Mis grandes producciones de Hattie fueron una especie de incipiente. Tuve la oportunidad de facetitarle con ella, y simplemente nos conectamos. Y vencimos a Shonda [Rhimes]Todos ustedes lo tenemos. Estoy encantado de producir la historia y desempeñar el papel. Está en línea con la misión de centrar voces marginadas, levantarlas y, con suerte, ayudar a las personas al final del día. Lo lanzaremos la próxima semana. El proceso de Hollywood es largo y arduo, pero espero estar en el set esta vez el próximo año «.