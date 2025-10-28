Michelle Obama será entrevistada por Robin Roberts en un especial de ABC News

Copresentador de “Good Morning America” robin roberts entrevista a la ex primera dama michelle obama en un nuevo Estudios de noticias ABC especial, “Michelle Obama: El estilo, el poder, la apariencia – Una conversación con Robin Roberts – Edición especial de 20/20”, saldrá al aire este domingo 2 de noviembre en ABC.

El especial, que se transmitirá el domingo a las 8 pm ET y se transmitirá al día siguiente en Hulu, está sincronizado con el próximo libro de Obama, «The Look». La entrevista de Roberts, que fue filmada en la Universidad Marymount en Virginia, se centra en el estilo de Obama y otros temas relacionados con la moda.

“The Look”, que Crown publicará el 4 de noviembre, fue escrito por Obama con la ayuda de Meredith Koop, quien trabajó como estilista y consultora creativa de Obama durante la administración del presidente Barack Obama y después. “The Look” se centra en el estilo de la ex primera dama desde que apareció por primera vez ante el público.

Según la descripción del especial de ABC News Studios, «Obama comparte el papel importante y, a veces, complejo, que la moda ha desempeñado en su vida, desde diseñar su propio vestido de fiesta a una edad temprana hasta vivir en el centro de atención como la primera primera dama negra de los Estados Unidos y ayudar a definir quién es ella hoy. Obama, una apasionada defensora de las generaciones futuras y de la educación, sorprende a los estudiantes pasados ​​y presentes que están trabajando para dejar su propia huella en la moda».

Otras entrevistas en el especial incluyen a Koop, así como al maquillador de Obama, Carl Ray, y a los estilistas Yene Damtew y Njeri Radway. También en el especial están los diseñadores Diane von Furstenberg, Jason Wu, Tracy Reese y Narciso Rodríguez, así como varios comentaristas de moda.

ABC News Studios y 20/20 están detrás de “Michelle Obama: El estilo, el poder, la apariencia – Una conversación con Robin Roberts – Edición especial de 20/20”; Janice Johnston y Karen Leo son productoras ejecutivas, mientras que David Sloan es productor ejecutivo senior.

Aquí está el arte clave para el especial del domingo: