Michelin prepara una estrategia especial de neumáticos para pistas resbaladizas para MotoGP Barcelona 2025

VIVA – Hacia Motogp Catalunya 2025, fabricante prohibición Motogp oficial, Michelinanunció la revisión de la asignación de neumáticos que será utilizado por el corredor. Este cambio no es completamente radical, pero se considera crucial debido a la condición de la pista.

Barcelona Se sabe que tiene un bajo agarre y se espera que este tiempo tenga lugar a temperaturas del aire más altas que la temporada pasada.

La mayor revisión está en el nuevo neumático frontal de tipo duro que se usó anteriormente en la serie de Austria y Hungría. Se espera que la presencia de esta opción proporcione estabilidad adicional, así como que respalde el rendimiento de los corredores a lo largo de la carrera.

Barcelona: pista difícil con agarre mínimo

El circuito de Barcelona-Catalunya es una de las pistas más técnicas del calendario MotoGP. La ruta de 4.6 km de largo tiene una combinación de rutas rectas rápidas, lentas y largas que requieren que las motocicletas se equilibren entre la energía y el control.

El principal problema de esta pista es la superficie de asfalto resbaladizo. El bajo agarre hace que los neumáticos traseros sean vulnerables a Wheelspin o Slip, por lo que hace calor y se usa rápidamente. Esta es a menudo una queja de los corredores, especialmente al ingresar las vueltas finales de la carrera.

El propio Michelin llamó a Catalunya como uno de los «circuitos más exigentes» en términos de gestión de neumáticos.

Revisión de neumáticos 2025: enfócate en el frente

Para MotoGP 2025, Michelin todavía mantiene la elección de neumáticos delanteros suaves y medianos como el año pasado. Sin embargo, se espera que la adición de opciones duras con una carcasa más fuerte sea una solución cuando los corredores enfrentan una alta degradación.

Este nuevo neumático está diseñado con una construcción resistente que proporciona estabilidad adicional al frenar y mantener el rendimiento a altas temperaturas. Aunque es más rígido, este neumático todavía ofrece un nivel de agarre similar a la versión media, por lo que se convierte en una alternativa estratégica para el equipo.

En cuanto a los neumáticos traseros, Michelin todavía usa neumáticos asimétricos resbaladizos con el lado derecho más duro, ajustando las características de la curva en Barcelona que carga el lado derecho de los neumáticos.

Los factores climáticos se convierten en variables determinantes

La carrera en Barcelona la temporada pasada se celebró en mayo de 2024, cuando las condiciones climáticas eran relativamente frescas. Sin embargo, esta temporada el calendario se trasladó a septiembre de 2025, que se prevé que traiga temperaturas del aire y la pista es mucho más caliente.

Esta condición hace que el equipo debe tener cuidado en la configuración del motor, la estrategia de combustible, para la gestión de la energía del motor para que los neumáticos no experimenten sobrecalentamiento. Los neumáticos de lluvia también se preparan con una lluvia eléctrica y una variante media que tiene un diseño asimétrico, el lado derecho es más difícil, para enfrentar la posibilidad de un clima incierto en Catalunya.

Comentario de Michelin

Piero Taramasso, gerente del programa de competencia de dos ruedas Michelin, explicó que la decisión de traer un nuevo neumático duro fue un paso anticipatorio a las condiciones únicas en Barcelona.

«Si los neumáticos traseros giran demasiado, la temperatura de la superficie aumentará, lo que reducirá aún más el agarre y acelera el desgaste. Eso es lo que hace que esta carrera sea tan difícil de interpretar por los equipos», dijo el gerente del programa de competencia de dos ruedas Michelin, Piero Taramasso, citado por Viva desde Viva de Chocar Jueves 4 de septiembre de 2025.

Con la revisión de esta asignación de neumáticos, Michelin trató de proporcionar soluciones para que los corredores enfrentaran el clima cálido y los bajos agarres en Barcelona. La decisión de seleccionar neumáticos suaves, medianos o duros, será muy influyente en la estrategia racial.

La carrera de MotoGP de Catalunya 2025 es segura no solo sobre la velocidad, sino también sobre la gestión de neumáticos, la estrategia del equipo y la adaptación de conducción a condiciones desafiantes de la pista. Michelin cree que la adición de los neumáticos delanteros será un factor importante que puede determinar el resultado final en Montmelo.