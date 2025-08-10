Michele Pirro advierte a Marc Márquez sobre el punto de peligro del circuito de Balaton Park

VIVA – Antes de la primera carrera de MotoGP en el Circuito de Hungría de New Balaton Park, corredor Prueba de ducati, Michele Pirrodando una advertencia especial a Marc Márquez. El punto más peligroso en este circuito es en los primeros sector 2 y 3, donde se produjo un gran incidente en la carrera mundial anterior de Superbike.

Citado por Viva Automotive de Crash, domingo 10 de agosto de 2025, Pirro enfatizó la importancia de una precaución adicional debido a diseños de circuitos técnicos y muchos puntos de frenado seguidos de una aceleración repentina.

Marc Márquez probó el nuevo Aero Ducati Desmosedici GP25

1. Punto peligroso: dobladas 2 y 3

Pirro señaló esta área como el punto más vulnerable, porque hubo una colisión sucesiva entre Andrea Iannone y Danilo Petrucci durante la carrera Worldsbk. Este incidente se suma a la lista de lesiones y destaca el riesgo potencial si no se anticipa correctamente.

2. Prueba de Ducati con Panigale V4 R

Márquez y Pecco Bagnaia tuvieron una prueba privada con Ducati Panigale V4 R en Balaton Park, después de que el propio Pirro montó la moto. Esto proporciona una visión importante de las características del circuito para los principales corredores del equipo.

3. Características del parque único de Balaton

Ducati Racer, Marc Márquez

Este nuevo circuito es famoso por el diseño de «arranque de inicio»: muchas curvas técnicas, zonas de frenado agudas y aceleración recurrente. Esta combinación requiere un cambio en los estilos de carreras que están acostumbrados a circuitos rápidos. Pirro también dijo que la adaptación del estilo de carreras sería la clave para que el corredor pudiera funcionar de manera óptima y segura.

Para MotoGP Hungría 2025, Balaton Park presenta desafío En serio: Bend 2-3 está detrás de un dramático incidente de WSBK. Una advertencia de Michele Pirro se convirtió en una señal importante para que Marc Márquez y otros corredores actuaran con precaución y se mantengan rápido. La adaptación del estilo de carreras al carácter técnico de este circuito determinará en gran medida los resultados en la pista de debut húngara.