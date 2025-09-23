Michele Mulroney eligió presidente de WGA West

Michele Mulroney ha sido elegido presidente del Writers Guild of America West, con un voto para proteger el plan de salud de los escritores y retroceder en el «trabajo libre».

Mulroney, quien se ha desempeñado como vicepresidente de la Unión, se postuló sin oposición para el trabajo principal del sindicato. Se hará cargo de Meredith Stiehm, quien se calificó después de cuatro años.

Travis Donnelly fue elegido vicepresidente y Peter Murrieta fue elegido secretario-tesorero.

Otros ocho miembros fueron elegidos para la junta: Molly Nussbaum, Mike Royce, Maggie Levin, Rob Forman, Adam Conover, Matt Ross, Myles Warden y Marguerite MacIntyre. La finalista del noveno lugar, Cathryn Humphris, fue elegido para un período de un año para reemplazar a Donnelly.

La WGA negociará su contrato con los principales estudios el próximo año por primera vez desde la huelga de 148 días en 2023. En su declaración de candidatos, Mulroney dijo que el plan de salud será un «problema principal» en esas conversaciones, señalando que no ha sido un foco desde 2017.

«Desde entonces, el aumento de los costos de atención médica en rápido aumento y las menos contribuciones al plan debido a la contracción de la industria significan que tendremos que hacer movimientos inteligentes para continuar brindando el alto nivel de atención y beneficios que nuestros miembros han luchado tan difícil de asegurar», escribió.

Mulroney es un escritor de cine que ha trabajado durante mucho tiempo en el tema del «trabajo gratuito», la práctica de requerir múltiples borradores antes de que se presente un «primer borrador». El sindicato avanzó en ese frente en 2023, garantizando un «segundo paso» pagado para los escritores por debajo de un umbral de ingresos.

En su declaración candidata, Mulroney dijo que el problema de «trabajo gratuito» ha migrado a la televisión y que el problema debe abordarse.