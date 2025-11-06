Michael Shannon Starrer es sonido

Basada en la novela de Candice Millard de 2011 «El destino de la República: una historia de locura, medicina y el asesinato de un presidente», la nueva serie limitada de Netflix, «Muerte por un rayo«, sigue al presidente James Garfield, el vigésimo presidente de los Estados Unidos, a menudo olvidado, y al hombre que lo asesinó, Charles Guiteau. Creada por Mike Makowsky («Bad Education») y producida por el dúo de «Juego de Tronos» David Benioff y DB Weiss, la serie de cuatro partes sirve como un recuerdo histórico y un presagio siniestro.

“Muerte por un rayo” se inaugura en 1969 en el Museo Médico del Ejército. Los trabajadores se sorprenden cuando un frasco cae de una caja polvorienta y rueda hasta el suelo. Al analizarlo, se dan cuenta de que es el cerebro de Charles J. Guiteau (Mateo Macfadyen), y había estado escondido en un estante durante casi un siglo. A partir de ahí, la serie retrocede a 1880. El público conoce a Charles, quien está cumpliendo otra temporada en la cárcel, esta vez por falsos pretextos y evadir el arresto. A un par de estados de distancia, en Ohio, el veterano de la Guerra Civil y congresista James Garfield (Michael Shannon) es convocado desde su granja familiar a Chicago para la Convención Nacional Republicana.

Aunque Garfield asiste a regañadientes al RNC para dar un discurso en apoyo de su amigo, el congresista James Blaine (Bradley Whitford), para la presidencia, su conmovedor discurso le valió sin darse cuenta la nominación. La esposa de Garfield, Creta (Betty Gilpin), ni siquiera se entera de que él está en la boleta electoral hasta que entusiastas partidarios comienzan a aparecer en su jardín delantero. Mientras Garfield avanza vacilantemente con su campaña, se ve obligado a alinearse con Chester Arthur (Nick Offerman), quien inesperadamente se convierte en su compañero de fórmula, y con el dominante pero muy influyente senador Roscoe Conkling (Shea Whigham).

Tras el ascenso de Garfield, Charles se fija cada vez más en Garfield. Abandonando sus planes de iniciar un periódico, comienza un plan desesperado para ser parte de la campaña de Garfield y, más tarde, de su administración. “Death by Lightning” muestra las vidas de dos hombres, ambos decididos a dejar su huella en el mundo, pero por razones muy diferentes. La serie sigue a Garfield mientras elimina la burocracia y la burocracia para crear un camino para los que no tienen voz, es decir, los inmigrantes y afroamericanos formalmente esclavizados, y a Charles, quien se engaña a sí mismo haciéndose creer que jugó un papel vital para llevar a Garfield y Arthur a la Casa Blanca. Las vidas de los hombres chocan fatalmente en una estación de tren apenas tres meses después de que Garfield asumiera el cargo.

En un momento político más tranquilo, “Muerte por un rayo” puede haber sido recibida de manera diferente. Sin embargo, en medio de la agitación actual en las tres ramas de nuestro gobierno, el programa transmite un tono de desesperanza. Apenas 100 años después de la fundación del país, el cargo más alto del país estaba plagado de corrupción y codicia. La mancha de la esclavitud y los horrores de la Guerra Civil seguían siendo palpables, y muchos ciudadanos se aferraron a lo que alguna vez fueron (incluido su racismo y xenofobia) en lugar de mirar hacia un futuro más progresista. Ciento cuarenta y cinco años después, ver a hombres privilegiados gritar y despotricar mientras acaparan poder, oportunidades y comida sobre otros parece como si Estados Unidos hubiera permanecido estancado. Estas luchas siguen siendo el núcleo de nuestra república y nosotros, como estadounidenses, parecemos condenados a continuar en este ciclo de impotencia.

Aun así, para aquellos que disfrutan de la historia, la serie está bellamente interpretada y detallada. Sin embargo, cuatro episodios parecen excesivos, especialmente porque se pasa tanto tiempo con Charles. Macfadyen es diligente en su interpretación de un hombre obviamente enfermo, traumatizado por su infancia difícil y que nunca recibió la atención adecuada. Desafortunadamente, obligar al público a persistir en su manía añade muy poco a la historia en general. Aunque los espectadores vislumbran su pasado, incluido su largo período en una secta sexual y los susurros de su hermana Franny (Paula Malcomson) sobre su educación, ver esos elementos desarrollarse hubiera sido más efectivo. En cambio, ver a Charles intentar insertarse en la Administración Garfield falsificando documentos y colándose en edificios parece repetitivo y un poco aburrido.

Aún así, si bien “Muerte por un rayo” no es el drama político más fascinante, es reconfortante ver una descripción de un hombre olvidado que podría haber puesto a nuestro país en un rumbo alternativo. Al centrar a Garfield, Makowsky y el director Matt Ross muestran a un hombre comprometido con los derechos civiles y decidido a limpiar la suciedad y la podredumbre dentro del gobierno. Si hubiera vivido, Estados Unidos hoy podría verse tremendamente diferente.

“Muerte por un rayo” ahora se transmite en Netflix.