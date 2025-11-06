Michael Saylor predice que el precio de Bitcoin explotará a 2.500 millones de IDR y luego se disparará 10 veces más

Jacarta – Presidente MicroStrategy, Michael Saylorhizo una predicción alcista con respecto a los precios bitcóin. Según él, el criptoactivo más grande del mundo tiene la oportunidad de alcanzar el nivel de 150.000 dólares estadounidenses o 2.500 millones de IDR (tipo de cambio estimado de P16.710 por dólar estadounidense) para finales de 2025.

Lea también: Bitcoin cae por debajo de los 100.000 dólares por primera vez desde junio, un analista revela la causa



Saylor dijo que el aumento de los precios de los activos de oro digitales se debió a la creciente adopción institucional y a los avances en la tecnología financiera global. De hecho, Saylor estima que Bitcoin seguirá subiendo a largo plazo hasta alcanzar 1 millón de dólares en los próximos 4 a 8 años hasta alcanzar un potencial extremo al nivel de 20 millones de dólares por moneda.

«Nuestra expectativa actual es que para fin de año, (Bitcoin) debería rondar los 150.000 dólares», dijo Saylor, citado por Yahoo Finanzas el jueves 6 de noviembre de 2025.

Lea también: La señal de pausa de la Reserva Federal hace que las criptomonedas caigan, Bitcoin cae a 111.000 dólares estadounidenses



Una de las razones para hacerlo optimista debido a la creciente participación de los principales bancos en el ecosistema de criptoactivos, como JPMorgan Chase, Wells Fargo y Citigroup. Según él, este paso será un punto de entrada para la adopción de las criptomonedas por parte de la comunidad en general, además de alentar a que la capitalización del mercado de las criptomonedas se multiplique por diez con respecto a las condiciones actuales.

Lea también: Consejos para que los inversores eviten quedar atrapados en la volatilidad de Bitcoin



«(Los grandes bancos) introducirán Bitcoin y los activos digitales a los próximos mil millones de personas», dijo Saylor.

Otro factor de apoyo que destacó Saylor fue el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial (IA). Según él, los agentes de IA adoptados por las instituciones financieras requieren un sistema de transacciones más rápido que los mecanismos tradicionales para fomentar el uso de blockchain como un nuevo «riel» en la economía digital.

Saylor enfatizó que las monedas estables serán el principal medio de intercambio y Bitcoin será una reserva de valor. Saylor también cree que el sentimiento positivo hacia Bitcoin se ha fortalecido durante el año pasado, especialmente después del cambio de gobierno en los Estados Unidos.

Destacó los pasos dados por el presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump para apoyar este ecosistema de activos digitales. Comenzando por establecer una reserva estratégica de Bitcoin, firmar regulaciones sobre monedas estables y nombrar figuras pro-cripto para una serie de instituciones supervisoras.

«No creo que la industria pueda pedir más», añadió Saylor.

Las predicciones de Saylor se alinean con las opiniones del director de inversiones de Bitwise, Matt Hougan. Hougan cree que Bitcoin alcanzará un nuevo máximo histórico (ATH) antes de que termine el año.