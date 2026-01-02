¡Michael Saylor pierde! Las acciones de estrategia caen, el valor de mercado es la mitad

Jacarta – Emprendedor y Director Ejecutivo Estrategia, Michael Saylorexperimentará una fuerte presión a finales de 2025. Acciones Su empresa, que cotiza en el índice Nasdaq Composite con el código MSTR, se desplomó justo en Nochevieja.

Lea también: Los inversores minoristas se disparan, OJK alienta a BEI a limpiar el mercado de capitales de acciones de fritura de acciones



El martes 31 de diciembre de 2025, las acciones de Strategy cerraron a la baja a 153,26 dólares estadounidenses. Valor de las acciones de emisores del sector del software (software) en este negocio de inteligencia ha perdido más del 50 por ciento de su valor en los últimos tres meses.

En los últimos seis meses, la presión sobre las acciones de Strategy incluso se ha profundizado. El precio registrado de las acciones cayó un 62,19 por ciento debido a la venta de acciones de MSTR para financiar la compra. bitcóin agresivamente por parte de la empresa.

Lea también: Antes de dar incentivos al mercado de capitales, Purbaya le pidió al jefe de IDX que cepillar la freidora de acciones



La disminución provocó que la valoración de la estrategia fuera casi igual al valor liquidativo único de Bitcoin. Este pobre desempeño hace que Strategy se quede por detrás de los productos ETF de Bitcoin al contado, como iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock.

Lea también: Se prevé que las ganancias de las inversiones en Bitcoin superen a las acciones y al oro en 2026, ¿por qué?



«2025 es un año para olvidar para los accionistas de MSTR», dijo el jefe de estrategia de mercado de Futurum Equities, Shay Bloor, citado por La CalleRuntable el viernes 2 de enero de 2026.

Aunque supuestamente existe un sentimiento negativo con respecto a los movimientos del precio de las acciones de Strategy, Michael Saylor todavía comparte este criptoactivo más caro, lo que confirma a su empresa como propietaria de las mayores reservas de Bitcoin del mundo de 672.497 unidades con un valor de alrededor de 59 mil millones de dólares.

Por un lado, esta estrategia generó debates entre los actores del mercado. Algunos inversores ven el debilitamiento del precio de las acciones como una oportunidad para entrar al nivel de 155 dólares.

«Era optimista sobre las acciones de MSTR al precio de 300 dólares. Aún más optimista al precio de 200 dólares y ahora soy muy optimista al precio de 155 dólares. La paciencia dará sus frutos», explicó el criptoinversionista Crypto GEMs.

Algunos inversores se muestran escépticos ante la estrategia extrema de Saylor. Estos inversores creen que la elevada deuda, la volatilidad y el retraso en el rendimiento podrían hacer que las acciones se vean aún más erosionadas por la trampa del valor, especialmente cuando el precio de Bitcoin se acerca al nivel psicológico de 100.000 dólares.

«La posibilidad de una importante contracción de posiciones cortas en uno o tres días está en el horizonte», dijo el analista Jake Wujastyk.