Michael Saylor compra 1.287 Bitcoins, las reservas estratégicas casi alcanzan las 674 mil piezas

Jacarta – Empresas del sector empresarial de inteligencia. Michael Saylor reafirma su posición como una corporación con recomendación bitcóin la mayoría en el mundo. Strategy (MSTR) compró 1.287 bitcoins a principios de 2026.

Lea también: Bitcoin se desvía más del 5 por ciento, el efecto del derrocamiento de Maduro por parte de Estados Unidos alcanza los 1.500 millones de IDR



De esta cantidad, Strategy invirtió fondos por más de 116 millones de dólares estadounidenses o Rp. 1,94 billones (tipo de cambio estimado de 16.750 rupias por dólar estadounidense) o un precio promedio de alrededor de 90.000 dólares estadounidenses por moneda.

Con esta última transacción, las tenencias totales de Bitcoin Strategy aumentaron a 673.783 unidades. Donde a finales de 2025, las reservas totales de activos de Bitcoin serán de 672.497 BTC luego de la compra masiva de 1.229 piezas de Bitcoin.

Lea también: ¡Inusual! Bitcoin no logra recuperarse después de la reducción a la mitad, el ciclo de 4 años se rompe después de 14 años



Lanzando desde CoinDesk El miércoles 7 de enero de 2025, en total la empresa ha invertido 50,55 mil millones de dólares en la recolección de Bitcoin. El precio medio de cada Bitcoin comprado por Startegy es de 75.026 dólares estadounidenses.

Lea también: Cripto listo para volar después de caer a fin de año, los efectos de enero comienzan a sentirse



Strategy no sólo aumenta la propiedad de Bitcoin, sino que también fortalece su posición de liquidez. La empresa añadió reservas. qué por valor de 62 millones de dólares, con lo que el efectivo total retenido asciende a 2.250 millones de dólares.

La dirección de la empresa declaró que la compra de bitcoins y efectivo se financió mediante la venta de acciones ordinarias. Estas reservas de efectivo se crean para respaldar los pagos de dividendos sobre las acciones preferentes perpetuas de la empresa. (capital preferente perpetuo).

Según los datos del panel de control de la empresa, la situación actual de caja es suficiente para cubrir las obligaciones de dividendos durante aproximadamente los próximos 32,5 meses.

Por otro lado, Strategy reveló que hubo pérdidas no realizadas de 17.440 millones de dólares en propiedad de Bitcoin en el cuarto trimestre de 2025. Esta pérdida está en línea con la corrección del precio de Bitcoin, que cayó de alrededor de 120.000 dólares a principios de octubre de 2025 a alrededor de 88.000 dólares a finales de año.

Sin embargo, el sentimiento del mercado hacia las acciones de MSTR sigue siendo positivo. Las acciones de MSTR subieron un 4,5 por ciento en las operaciones antes de la apertura del mercado (pre-mercado), cuando los precios de Bitcoin subieron al nivel de 92.000 dólares estadounidenses.

Basado en el seguimiento VIVA De CoinMarketCapBitcoin registró un aumento del 4,49 por ciento en los últimos siete días. Sin embargo, este criptoactivo más caro cayó un 1,28 por ciento en las últimas 24 horas y se cotizaba a 92.541,74 dólares estadounidenses a las 09.16 WIB del miércoles 7 de enero de 2026.