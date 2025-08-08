Michael Nyman construye una casa de especialidades con aceleración

Michael Nyman había estado en la montaña. Después de una larga carrera en marketing, relaciones públicas y comunicaciones, fue presidente y CEO de Communciations and PR Powerhouse PMK-BNC en 2018 cuando decidió renunciar para comenzar de nuevo.

En el último episodio de Variedad podcast «Estrictamente negocios«, Nyman explica la motivación y la visión detrás de la comunidad de aceleración de las empresas, que es la» arquitectura «paraguas, como detalla, para una colección de empresas con especialidades distintas y complementarias. Entre sus adquisiciones en los últimos años de media docena de años incluyen la firma de marketing experimental de marketing; Teoría de rayas de la empresa de datos y análisis;

«Sentí que las virtudes de estar en una comunidad o con un grupo de empresas eran algo bueno, y sentí que para ciertos clientes, había algún beneficio si pudiera encontrar una agrupación de empresas que pudieran ayudarlo. Pero lo que estaba tratando de hacer era mirar un giro diferente en ello. Lo que estaba pensando era que el futuro se centraría más en la especialización», dice Nyman.

«Ahí es donde estamos en nuestra sociedad, y gran parte de esto está habilitado a través de la tecnología y esta idea de satisfacción instantánea. Así que pensé, si pudiera salir y construir una comunidad y adquirir, ensamblar, construir una serie de agencias complementarias, cada una de las que tenía una superpotencia, un grupo de grupos, un grupo centrado en el grupo de influencia, datos y análisis, experimentados, que cuando lo solucionamos en conjunto, lo que podría ser algo en conjunto, podría ser algo realmente, lo que podría ser algo especial. «Y con los poderes complementarios, estas agencias comenzarían a querer realmente colaborar entre sí, porque cada una hizo algo diferente, y las personas se llevan muy bien cuando puedes ser complementario».

La aceleración ha invertido significativamente en investigación y análisis para ayudar a sus empresas y, según los clientes de la asociación, comprender las profundidades de la interrupción en los medios y entretenimiento tradicionales. Los comportamientos cambiantes, las normas y las expectativas para la generación Z y Gen Alpha influirán radicalmente en la evolución del entretenimiento en los próximos años, predice Nyman.

«La Generación Z tiene una propia conciencia sobre poner el teléfono. «La combinación de entretenimiento en 10 a 15 años va a ser diferentes. Creo que la película sobrevivirá. Creo que la transmisión tal como lo sabemos sobrevive, pero creo que vamos a ver muchas nuevas iteraciones o versiones de estas cosas. Tal vez la experiencia teatral estará allí, pero quién está protagonizando y creando

Creo que realmente va a ser muy diferente «.

