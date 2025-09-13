Michael Mayer de los Raiders recibe un mensaje después de la lesión de Brock Bowers

El Las Vegas Raiders Abrió la Semana 1 con una victoria sobre el Patriotas de Nueva Inglaterra. Sin embargo, Brock Bowers sufrió una lesión en la rodilla después de una fuerte actuación. Como resultado, su estado de la Semana 2 es incierto.

Las Vegas está ansiosa por tener Bowers disponibles para su primer partido, pero no se arriesgarán si no está completamente recuperado. Si Bowers está marginado, eso podría permitir a Michael Mayer intervenir y dejar su huella mientras impresionaba en la Semana 1 a pesar de los toques limitados.

Además, el El coordinador ofensivo de los Raiders, Chip Kelly, ofreció un elogio significativo mientras hablaba con los medios el 12 de septiembre. Como resultado, si no hay Bowers para la plata y el negro, Kelly está lista para contar con Mayer.

«He sido un gran fan de Mike desde que llegué aquí, y Pete [Carroll is] Correcto «, dijo Kelly.» No muchas personas tienen el lujo de dos jugadores talentosos así. “También arrojaré a Ian allí: jugó 20 fotos. Teniendo tres alas cerradas que pueden jugar y han demostrado ser en la NFL es un gran problema.

«Esa profundidad se prueba. Perdimos a Brock por un momento al final del tercero y en el cuarto, y pensé que Mike hizo un trabajo excepcional, que cubrió la pelota debajo, ganó yardas después de la captura, y bloqueó el punto de ataque realmente bien».

Si bien el papel de Mayer fue suficiente contra los Patriots, Kelly y el resto de la ofensiva podrían necesitar más del joven de 24 años contra el Chargers de Los Ángeles.

¿Qué es lo último en el Asaltantes ‘ Brock Bowers

Los Raiders se benefician de un día adicional de preparación, lo que podría dar a Bowers el tiempo que necesita para recuperarse. Vale la pena monitorear su estado, ya que perder su arma ofensiva superior sería un significativo explotar.

«No estoy seguro. Veremos cómo se siente durante toda la semana, pero espero jugar», dijo Bowers cuando se le preguntó sobre la lesión el 11 de septiembre, por ESPN.

Además, Ryan McFadden de ESPN informó Que Bowers no practicó el 12 de septiembre, planteando más preocupación sobre si el ala cerrada Star estará listo para el partido de fútbol de los lunes por la noche.

Estrella de los Chargers ansiosos por enfrentar a Brock Bowers

Todavía no está claro si Bowers ser despejado enfrentar a Los Ángeles, pero al menos un oponente esperanzas Está en el campo. El seguridad de los Chargers, Derwin James, dijo que quiere que Bowers se adapte a su enfrentamiento de la Semana 2, diciendo que estará listo para enfrentar el destacado ala cerrada de los Raiders.

«Hombre, uno de los mejores alas cerradas de la liga», dijo James a los periodistas el 12 de septiembre (H/T Fernando Ramírez del Sporting Tribune). «Probablemente el mejor ala cerrada de esta liga ahora, podría decir que-uno de lo mejor. Rápido, puede ejecutar todas las rutas, hombre-excelente Jugador joven.

«No puedo esperar por ese enfrentamiento. Espero con ansias, hombre. Como dije, es un gran jugador joven. Verlo en el Pro Bowl, estaba en el equipo de la AFC, pero hombre, estoy emocionado de ir contra él. Va a ser muy divertido».