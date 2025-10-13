Michael Mayer da fuertes palabras después de la victoria de los Raiders sobre los Titans

El Asaltantes de Las Vegas rompió su racha de cuatro derrotas consecutivas con una victoria por 20-10 sobre el Titanes de Tennessee el 12 de octubre en el Allegiant Stadium. Además, este concurso marcó el regreso de Michael Mayer, quien se perdió los dos últimos partidos debido a una conmoción cerebral.

Las Vegas tuvo un juego aéreo conservador en un intento de limitar las pérdidas de balón, y Mayer se benefició de ese plan de juego al registrar un touchdown junto con 50 yardas en cinco recepciones.

Además, sin Brock Bowers en este enfrentamiento, Mayer era el único gran objetivo de Geno Smith en el medio del campo. Después de la victoria, Mayer habló con “Raiders después del juego en vivo” y le dio mucho crédito a Smith por su gran partido contra los Titans.

«Hemos estado trabajando en ello durante toda la semana. Pero de lo que realmente se trata es de aprovechar las oportunidades que pueda surgir a lo largo del juego, ya sea el primer, segundo cuarto o la segunda mitad, y hacer lo que pueda con ellas.

«Geno hizo un gran trabajo hoy, hombre. Geno hizo un gran trabajo encontrando al receptor abierto. [and] encontrándome cuando estaba abierto. Ese cuarto intento fue un hallazgo realmente bueno para mí en una vista lateral. Felicitaciones a Geno por eso. Realmente un buen día para encontrar al receptor abierto. Y para mí, se trata de abrirme y que luego Geno me encuentre”.

Michael Mayer de los Raiders habla sobre su regreso

Además, compartió sus emociones al regresar al campo después de deshacer el protocolo de conmoción cerebral, finalmente obtener luz verde para jugar y, lo que es más importante, contribuir a una victoria que eleva el récord del equipo a 2-4.

«Se siente genial estar de regreso con mis muchachos, estar de regreso con Geno», agregó Mayer. «La ofensiva se siente muy, muy bien. Como pueden ver, tuvimos algunos avances muy, muy buenos hoy, y vamos a aprovechar eso. Vamos a hacer un buen trabajo. Estoy emocionado por la victoria, realmente lo estoy. Estoy emocionado de poder ayudar a este equipo a obtener una victoria, tanto en equipos especiales como en la ofensiva».

Pete Carroll habla sobre la actuación de Michael Mayer

El entrenador en jefe de los Raiders, Pete Carroll, también elogió el desempeño de Mayer, ya que le permitió a Smith tener esa red de seguridad y no tener que realizar tiros por el campo y arriesgarse a posibles intercepciones.

“[We missed] su contribución allí porque es un experto en lo que hace en equipos especiales y [he] Nos ayudó de nuevo hoy”. Carroll dijo después del juego.. “Pero tuvo un gran partido, ya sabes, regresar.

“Ha estado esperando durante semanas para volver a salir, por lo que tiene muchas ganas de hacerlo. [He had] un par de recepciones y carreras estupendas, y luego la jugada de touchdown fue espectacular, por lo que estaba realmente entusiasmado por llegar a la zona de anotación”.

El buen desempeño de Mayer podría darle a los Raiders una razón para ser pacientes y asegurarse de que Bowers esté completamente sano antes de regresar de su lesión. Una vez que ambos alas cerradas estén en el campo, Smith podría tener dos objetivos confiables en el medio, reduciendo la necesidad de depender de tiros profundos.