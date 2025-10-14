Michael Mann se sincera sobre sus inspiraciones para ‘Thief’ y ‘Heat’

Es apropiado que michael mann debería ser homenajeado en el Festival Lumière de Lyon, ya que el director de “Ali”, “Heat” y “The Insider” comenzó su carrera cinematográfica en Francia. Después de graduarse de la Escuela de Cine de Londres en 1967, Mann, que creció en Chicago y cambió sus estudios de literatura a cine después de ver «Dr. Strangelove» de Stanley Kubrick, estaba decidido a dirigir largometrajes dramáticos.

Mientras tanto, encontró su camino a París, documentando los levantamientos estudiantiles de 1968 tal como sucedieron. Mann adoptó el lema de los manifestantes: “Toma una cámara y sal a la calle.» (o «coger una cámara y salir a la calle»), logrando lo que las cadenas estadounidenses no pudieron: convenció a los líderes estudiantiles Daniel Cohn-Bendit, Alain Geismar y Alain Krivine para que le concedieran entrevistas, las editó en un segmento llamado «Insurrección» y lo transmitió por NBC. Posteriormente, Mann transformó ese metraje en un cortometraje abstracto de 8 minutos («Jaunpuri»), que se proyectó en Cannes. Festival de Cine de 1971.

Diez años después, Mann fue invitado a estrenar mundialmente su primera película teatral, “Ladrón”, en competencia en Cannes, todo un honor para un director en una etapa tan temprana de su carrera. “En ese momento, ‘The Jericho Mile’, que es la película de la semana que hice antes de ‘Thief’, consiguió distribución en cines y se proyectaba en los Campos Elíseos, al final de la calle de ‘Thief’”, explica Mann. “Era completamente extraño, particularmente en aquellos años en los que no se podía hacer una película en un iPhone, después de una década o más de intentar hacer una película, tener dos de ellos. [released] al mismo tiempo.»

Organizado por el jefe de Cannes, Thierry Frémaux, el Festival Lumière proyectará las 12 películas teatrales de Mann esta semana, antes de entregarle el Premio Lumière, luego de una clase magistral el viernes 17 de octubre. La retrospectiva también incluirá su piloto para la serie de Max “Tokyo Vice” – la apoteosis de donde se cruzan la elevada estética de Mann y su compromiso con la autenticidad – y “The Jericho Mile”, una película de deportes filmada dentro de la prisión de Folsom con reclusos reales como extras.

«La inteligencia humana no disminuye cuando se limita un espacio geográfico. En todo caso, ocurre lo contrario», dice Mann, que quedó impresionado por el interés de los prisioneros por la nave. El director recuerda a uno que le hizo preguntas durante media hora, al final de la cual comprendió los principios del bloqueo y la cobertura.

La producción organizó que varios reclusos obtuvieran permisos Taft-Hartley, explica Mann, «lo que significaba que obtenían un mínimo de SAG en su comisaría en lugar de ganar, ya sabes, tres centavos por hora estampando matrículas o algo así». La única condición: no podía haber una guerra racial entre las tres pandillas de Folsom –la Familia Guerrilla Negra, los Pájaros Azules (un precursor de la Hermandad Aria supremacista blanca) y “La eMe”, la Mafia Mexicana– o el alcaide desconectaría el enchufe.

Tres minutos después de iniciada la película, un miembro de la Hermandad Negra le dice a un periodista: «Todo es real. Ese es nuestro lema», y aunque ese no es exactamente el mantra de Mann, el sentimiento ciertamente se alinea con su compromiso con la autenticidad.

«Voy a lo real. Ahí es donde está la riqueza para mí: en personas reales, circunstancias reales, pruebas reales y maremotos emocionales que le suceden a la gente», dice Mann. Eso se aplica ya sea que esté contando historias contemporáneas como “The Jericho Mile” y “The Insider” o adaptando una obra de ficción histórica, al estilo “The Last of the Mohicans”.

Para esa película, una epopeya estadounidense prerrevolucionaria protagonizada por Daniel Day Lewis y Madeleine Stowe, Mann no solo insistió en la vestimenta y el vestuario de la época, sino que también se esforzó en canalizar la psicología de la época: lo que habría pensado una mujer joven que creció en el barrio londinense de Portman Square, cada vez más ascendente en 1757, qué tipo de música podría haber escuchado (la respuesta: Handel), y así sucesivamente.

“The Insider” se inspiró en la amistad de Mann con Lowell Bergman, el productor de “60 Minutes” (tan ferozmente encarnado por Al Pacino) cuyo segmento explosivo con un denunciante de las grandes tabacaleras asustó a las altas esferas de CBS. Mann había estado hablando con Bergman sobre otros proyectos cuando la cadena autocensuró su entrevista con Jeffrey Wigand (interpretado por Russell Crowe en “The Insider”), dándole una visión personal de un escándalo de grandes empresas.

«Ya sea que esté haciendo ‘Manhunter’ o ‘Heat 2’ o ‘The Insider’, es una inmersión profunda en personas reales… lo que se siente al estar en sus zapatos y mirar a través de sus ojos», dice Mann. “Eso es lo que me ocupa en la escritura o en la etapa preparatoria, y ahí es donde encuentro cosas que no puedes inventar”.

En el caso de «Manhunter», Mann había estado en contacto con un asesino convicto llamado Dennis Wayne Wallace, alrededor del cual estaba tratando de escribir un guión original, cuando leyó «Red Dragon» de Thomas Harris. La novela presentó a Mann una trama en la que ubicar a su personaje, sobrescribiendo las ideas de Harris para el asesino en serie «el Hada de los Dientes», Francis Dollarhyde, con detalles que interesaron a Mann sobre Wallace, quien tenía una relación de fantasía con una mujer.

Wallace le había dicho a Mann que su canción de amor (al menos en la imaginación del asesino) era “In-A-Gadda-Da-Vida”, razón por la cual el director usó esa música en los créditos finales. Más importante aún fue el humor negro de Dollarhyde, también extraído de la correspondencia de Mann con alguien que realmente había sido capaz de cometer tales crímenes. «Sólo porque algo sea real no significa que tengas que usarlo», aclara Mann. El director, que definió el aspecto ultraestilizado de los años 80 de “Miami Vice” y aportó una estética igualmente elevada a “Manhunter”, es famoso por llenar cuadernos enteros con la investigación y el material de antecedentes necesarios para preparar cada proyecto.

En “Ladrón”, eligió a John Santucci, el ladrón en quien se basó el personaje principal de James Caan, como un policía corrupto. Pero su compromiso con la autenticidad fue un paso más allá: «Todos los accesorios de ‘Thief’ no eran accesorios. Eran todas sus herramientas de robo», dice Mann. La lanza térmica que Caan usa para penetrar la caja fuerte era la barra en llamas del propio Santucci. Otras facetas, como los problemas que los personajes tenían con esposas e hijos, surgieron de la entrevista de Mann a Santucci y de su inmersión en la vida del hombre. (Mann lo ayudó a conseguir una tarjeta SAG y lo convirtió en un personaje habitual de su serie «Crime Story» a finales de los años 80).

Al estudiar tanto a delincuentes como a agentes del orden a lo largo de los años, Mann se ha sentido fascinado repetidamente tanto por las complejidades como por las contradicciones de sus personalidades. «He interactuado con algunas personas espectaculares en el cumplimiento de la ley que hacen cosas que son bastante increíbles y tan complicadas que podrían ser directores ejecutivos de importantes compañías Fortune 500, y nadie lo sabrá porque están acabando con Khun Sa, quien fue responsable de producir el 65% de la heroína del mundo».

Mann invita a interactuar con cualquiera que pueda ser un personaje, adaptando su experiencia de vida a detalles para sus películas. Quizás el ejemplo más impactante es el del oficial de policía de Chicago Chuck Adamson, cuya experiencia influyó en aspectos de la espectacular película policial de Mann de 1995, “Heat”. Adamson una vez le contó a Mann cómo se había sentado a tomar un café con Neil McCauley, un ladrón profesional de alto nivel al que luego mató en un tiroteo: la base de un dramático tête-à-tête entre Pacino y Robert De Niro en lo que posiblemente se ha convertido en la escena más icónica del director.

Según Mann, Adamson respetaba mucho a su presa. «Cuando lo conoció, se dio cuenta de que tenían una especie de relación única. Le gustaba mucho este tipo y, al mismo tiempo, como él mismo dijo, lo dejaría boquiabierto sin pensarlo dos veces». Mann apreció esa paradoja y entendió por qué McCauley podría aceptar reunirse con Adamson en Belden Deli en Clark St. en Chicago. Fue una forma para que ambos hombres se evaluaran mutuamente, ya que entendieron, como lo hace el público en “Heat”, que estaban en un curso de colisión del que solo uno saldría vivo.

Soy partidario de la psicología concisa y basada en la realidad de “The Insider” y “Thief”, y de la elegancia elegante y más oscura que el cine negro de “Collateral”. Aún así, “Heat” es la película más elaborada de Mann –tanto en términos de logística como de amplitud de su reparto– y la que muchos consideran su obra maestra. Al hacerlo, Mann se planteó un desafío a sí mismo: ¿Podría construir una vasta panoplia de personas tridimensionales (donde incluso los personajes secundarios más secundarios tengan vidas completamente imaginadas) y programar una estructura meticulosamente precisa que lleve todo a esa colisión explosiva?

No es de extrañar que sea la única secuela que pretende hacer. Por la forma en que trabaja Mann, sus personajes están tan plenamente realizados que sus vidas parecen continuar incluso cuando las cámaras no están grabando. Es sólo cuestión de tiempo antes de que lo hagan en “Heat 2” (que comienza justo después del original con el personaje de Val Kilmer, Chris Shiherlis, un papel que Leonardo DiCaprio supuestamente ha estado considerando). La novela ha sido publicada y el cuaderno se está preparando. Porque cuando Mann llama “acción”, lo dice en serio.