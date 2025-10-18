Michael Mann recibe el Premio Lumière en Lyon

El Festival de Cine Lumière 2025 alcanzó su clímax el viernes por la noche con la presentación de su máximo galardón, el Prix Lumière, a michael manncelebrando al cineasta de “Ali”, “Heat” y “The Insider”.

La ceremonia comenzó con un mensaje sorpresa de Quentin Tarantino, proyectado en la pantalla gigante del Anfiteatro. “Parece que tenemos un mensaje de alguien”, dijo el director del festival Lumière y jefe de Cannes, Thierry Frémaux, al presentar un correo electrónico de Tarantino –uno de los primeros galardonados con el Premio Lumière, honrado en 2013– dando la bienvenida a Mann “al club”.

Cuando subió al escenario para recibir su premio de manos de Isabelle Huppert, ganadora de 2024, Mann estaba visiblemente conmovido. «Ahora sé por qué tantos directores como Clint Eastwood y Tim Burton se quedan sin palabras cuando vienen aquí. Esto es fantástico. Muchas gracias».

Continuó recordando el momento en que decidió convertirse en cineasta: «La idea de hacer películas entró en mi vida cuando tenía 19 o 20 años, en una fría y brillantemente clara noche de invierno en Wisconsin después de proyectar una película muda. Estaba caminando cuesta abajo desde los edificios del campus y fue como si el cielo se partiera, entonces una mano gigante descendió y me dijo: «debes dirigir películas». Es uno de esos raros momentos en todas nuestras vidas en los que una verdad profunda se apodera de ti y no hay negociación, no hay dudas, esto es lo que tienes que hacer. Y soy profundamente afortunado de haber encontrado un trabajo artístico que me siento tan impulsado a realizar durante toda mi vida.

Mann cerró su discurso con gratitud: «Recibo este maravilloso honor con gratitud en nombre del espíritu que todos compartimos para hacer cine dramático, y también en nombre de ese mismo espíritu imaginativo que reside dentro de cada persona aquí, para ser impactado, transportado y despertado por todo lo que hace el cine. Esta noche será un recuerdo duradero para mí. Estoy total y profundamente agradecido por este honor. Muchas gracias».

Antes de entregar el premio a Mann, Isabelle Huppert, laureada el año pasado, rindió homenaje a Mann, llamándolo «un cineasta que escucha a sus actores, los mira con curiosidad y les ofrece papeles que los desafían y los revelan».

“Recibir el Prix Lumière aquí en Lyon no es sólo una recompensa, es un regreso a la fuente, a esa luz original de la que usted se ha convertido en uno de los grandes herederos”, dijo. «Gracias, Michael Mann, por seguir sorprendiéndonos, inquietándonos, compartiendo nuestras obsesiones y por hacer del cine un lugar de exploración incansable, siempre renovado. Gracias por tu obra exigente, lírica y sensual, y por tu fidelidad a la luz misma. Que esa luz siga contigo. Y que viva el cine».