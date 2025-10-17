Michael Mann dice que la «resistencia actual» de Estados Unidos está en «South Park»

Mientras se encuentra en el Festival Lumière de Lyon, donde se le rinde homenaje con un homenaje a su carrera, michael mann reflexionó sobre su estancia en París documentando los levantamientos estudiantiles de 1968 para NBC. Ese año, dijo, dejó una marca imborrable en él y en su obra.

«Esa experiencia fue muy formativa para mí personalmente, porque el 68 fue un año crucial», le dijo Mann a Thierry Fremaux, el jefe de Cannes que dirige el Festival Lumiere, en una clase magistral repleta que duró casi dos horas. «Culminó con la Convención Demócrata en Chicago y un motín policial, con 500 estudiantes asesinados en la Ciudad de México, con la muerte de Martin Luther King, de Bobby Kennedy. Fue el año crucial para despertar la conciencia de la gente».

Mann, quien también habló sobre los inicios de su carrera en un entrevista con Variedad antes del festival, reveló que muchas de sus películas están llenas de referencias de esa época tumultuosa, incluida Rumble in the Jungle de 1974 en “Ali”.

Mann luego trazó un paralelo con la actual división política en Estados Unidos, diciendo: «Lo que está sucediendo ahora es como los años 60 en Estados Unidos en cierto sentido. Excepto que la vanguardia y la resistencia hoy están en ‘South Park'», bromeó, provocando risas en la multitud.

En el Festival Lumière, Mann ha sido celebrado durante toda la semana con una retrospectiva que abarca 12 de sus largometrajes teatrales, así como su piloto para la serie de Max “Tokyo Vice” y “The Jericho Mile”, una película de deportes filmada dentro de la prisión de Folsom con reclusos reales como extras. El viernes por la noche recibirá un homenaje al Premio Lumière de manos de la actriz francesa nominada al Oscar Isabelle Huppert.

En cuanto al tan esperado “Calor 2”, dijo Mann: “Estamos en medio de negociaciones y parece que en ocasiones seguirán adelante en el verano de 2026”. Como Variedad reportado la semana pasadaUnited Artists, propiedad de Amazon MGM, y el productor Scott Stuber están en negociaciones finales para asegurar los derechos de la secuela de Warner Bros.

Cuando se le preguntó qué género diferente le interesaría explorar, Mann dijo que se veía a sí mismo dirigiendo una película de ciencia ficción y mencionó que era «un fanático» de «Metal Hurlant», la antología francesa de cómics de ciencia ficción y fantasía publicada en Estados Unidos como «Heavy Metal».

Mann también dijo que «quería hacer un western» y que ya había escrito dos guiones, uno de los cuales es para una película llamada «Comanche» que producirá en lugar de dirigir.

“Scott Cooper lo va a hacer”, afirmó Mann, sin dar más detalles sobre la trama. Cooper estuvo en el Festival Lumiere a principios de esta semana para el estreno de su última película, “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”, protagonizada por Jeremy Allen White y Jeremy Strong.

A lo largo de la clase magistral, Mann también habló sobre otros cineastas, incluido Christopher Nolan, a quien describió como un “buen amigo” y aplaudió por ser “muy activo en el Gremio de Directores de América”. Cuando uno de los miembros de la audiencia le preguntó a Mann si estaba potencialmente inspirado por los cómics y las películas de Marvel, sugirió que era al revés.

«Chris Nolan sostiene que ‘Heat’ influyó en Batman», dijo Mann. «No sé exactamente cómo ni por qué, excepto que creo que tuvo que ver con la idea de una narrativa a gran escala que trata sobre varias cosas».