Michael Mann dice que ‘Heat’ es una película de conjunto, no una película de Al Pacino en Busan

Michael Mann hizo su primer viaje a Corea del Sur para el Festival Internacional de Cine de Busandonde el aclamado director dirigió una clase magistral en su epopeya del crimen de 1995 «Calor«, Enfatizando que la película debe verse como una pieza de conjunto en lugar de un vehículo estrella.

Cuando el moderador hizo referencia a una entrevista anterior en la que Mann supuestamente había llamado a la película «una película de Al Pacino», el director corrigió rápidamente el récord. «No creo que sea la película de Al Pacino. La película de De Niro de esa película, la película de Val Kilmer, la película de Jon Voight, Mykelti Williamson», dijo Mann a la audiencia. «Fue un conjunto de actores brillantes y una de las mejores experiencias como director».

El cineasta, conocido por los thrillers, incluidos «colaterales» y «The Insider», enfatizó que su motivación principal no era estilística, sino una narración auténtica. «La motivación para ‘Heat’ fue un desafío, y el desafío era contar historias auténticas sobre personas que han sido tan complejas como todos en la vida», dijo Mann.

Mann defendió el tiempo de ejecución de la película, revelando que los ejecutivos de Warner Bros. Terry Semel y Bob Daly inicialmente esperaban solicitar recortes, pero cambiaron de opinión después de la detección del producto terminado. «Dijeron que son dos horas y 45 minutos. No estamos cortando. Normalmente cortaríamos esta película», recordó Mann.

El director enfatizó que «Heat» fue diseñado específicamente para la exposición teatral. «La película está hecha para la pantalla grande, la escala, la construcción artística, todo para la pantalla grande», dijo, señalando cómo el gran formato revela «múltiples capas de actuación de los actores, así como la complejidad de sus personajes».

Mann detalló su meticuloso enfoque de la famosa secuencia de tiroteo en el centro de Los Ángeles de la película, que implicó una amplia capacitación con municiones en vivo en las gamas de rodaje al sheriff del condado de LA. «Usamos municiones en vivo en toda la capacitación», explicó Mann. «Cuando Val Kilmer cambia una revista, ese metraje se usa para entrenar a Delta Force en Fort Bragg porque es muy rápido y tan bueno».

Para el audio distintivo de la secuencia, Mann rechazó la postproducción elaborada a favor de las grabaciones prácticas. «Disparamos en blanco de carga completa y grabamos el sonido real durante el tiroteo, y fue aterrador porque el sonido rebotó en el edificio», dijo.

El compromiso del cineasta con la autenticidad se extiende a sus métodos de investigación. «Cuando estoy interesado en algo, trato de inyectarme en el entorno real que está ocurriendo», explicó Mann. «Quiero llegar a las personas y entender a las personas que realmente hacen lo que sea de lo que quiero hacer una película».

Con respecto al tan esperado «Heat 2», Mann confirmó que el proyecto permanece en el desarrollo activo. «Espero poder dispararlo en 2026. Estamos en medio de hacer todas las cosas: presupuesto, programación, proceso de casting», dijo, y agregó que puso la producción en espera para hacer el viaje de Corea.

La popularidad duradera de la película fue evidente en la revelación de Mann de que cuando se anunció la secuela en 2023, «la audiencia en Netflix pasó de 1 millón de horas a 17 millones de horas de la imagen original». La película permaneció en Warner Bros. ‘ Entretenimiento en el hogar Top 20 durante 25 años.