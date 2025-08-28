Michael Longfellow deja ‘SNL’ después de tres temporadas

Michael Longfellow ha salido «Saturday Night Live«Después de tres temporadas, Variedad ha confirmado.

La noticia se produce después de la partida de los miembros del reparto Devon Walker y Emil Walker, así como a los escritores Celeste Yim y Rosebud Baker, antes de la temporada 51.

La partida de Longfellow es una sorpresa, como Latenighighter recientemente reportado Fue probado en pantalla como un anfitrión de la «actualización de fin de semana» en mayo.

Longfellow se unió a «SNL» en la temporada 48 como jugador destacado y dejó su huella con los memorables segmentos de «Actualización de fin de semana», en la que interpretó una versión sardónica de sí mismo, bromeando sobre temas como Real ID y Tiktok. Fuera de la serie de comedia de bocetos de NBC, apareció en «Good Burger 2» y es un cómic de stand-up.

NBC no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.

Caminante anunció su salida en Instagram el 25 de agosto, escribiendo: «El programa y yo hicimos tres años juntos, y a veces era realmente genial. A veces era tóxico como el infierno. Pero hicimos lo que aprovechamos al máximo lo que era, incluso en medio de toda la disfunción. Hicimos una familia jodida».

«No volveré a SNL el año que viene. Fue un golpe de llamada para recibir, pero estoy muy agradecido por mi tiempo allí», escribió Wakim en Su anuncio. «Cada vez que escaneé en el edificio, pensaba lo loco que es ir al trabajo allí. Era la experiencia más aterradora, emocionante y gratificante de mi vida y lo extrañaré mucho y todas las personas brillantes que trabajan allí que lo hicieron sentir como un hogar».

«Saturday Night Live» regresa en NBC el 4 de octubre con el estreno de la temporada 51. La nueva temporada se desprende de un histórico 50 aniversario, que se agachó con varios documentales, un concierto de Radio City Music Hall especial y una transmisión de tres horas con las leyendas «SNL».

La fecha límite dio la noticia.