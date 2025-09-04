Michael Lewis Revisits ‘The Big Short’ como Pushkin Companion Podcast

Uno de los mejores estudios de Audio Entertainment está llegando al gas en una nueva lista de títulos de primer nivel, incluida una nueva temporada de «Historia revisionista» de Industrias Pushkin cofundador Malcom Gladwell y autor Michael Lewis revisando «El gran corto«Como un podcast de audio y acompañante.

Los ejecutivos de Pushkin también están promocionando el regreso del «peso pesado», la exploración profunda de los problemas y las relaciones personales organizadas por Jonathan Goldstein, quien actúa como «un terapeuta con una máquina del tiempo», según la compañía. La primera temporada para emitirse bajo el banner de Pushkin se estrena el 18 de septiembre para una ejecución de 10 episodios.

«Esta nueva lista de podcasts muestra la pasión que tenemos en Pushkin por el poder de la narración de audio creativa y premium», dijo el CEO de Pushkin, Gretta Cohn. Variedad. «Estamos entusiasmados con lo que nuestra lista dinámica de narradores traerá al público a medida que continuamos construyendo el futuro del audio, una historia a la vez».

La lista de lanzamiento de otoño se produce cuando Pushkin también renueva su pacto de ventas y distribución de anuncios de podcast con iHeartMedia. Pushkin Industries, fundada en 2018 por Gladwell y el ex CEO de Slate Group, Jacob Weisberg, se asoció por primera vez con IHeart en 2020. Weisberg es CEO de Pushkin. Eric Sandler, director de estrategia de Pushkin, discute el espíritu creativo del estudio de audio y las perspectivas comerciales en una entrevista presentada en la edición del 4 de septiembre del podcast «Daily Variety».

Pushkin tiene grandes planes para conmemorar el 10 aniversario de la película «The Big Short», basado en el best-seller del mismo nombre de Lewis. La película de Adam McKay, protagonizada por Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling y Brad Pitt, capturaron la dinámica que condujo a la crisis hipotecaria de la crisis 2008-09.

El 14 de octubre, Pushkin publicará la primera edición del audiolibro de «The Big Short» narrada por Lewis, el escriba de gran prestigio detrás de los libros de no ficción como «Moneyball» y «Liar’s Poker». Lewis también organiza el podcast Pushkin recurrente ecléctico «contra las reglas». El mismo día que el lanzamiento del audiolibro, Lewis lanzará un podcast complementario «Big Short» «explorando cómo los eventos detallados en el libro llevaron a lo que vemos que sucedió en la política estadounidense más de una década después», por Pushkin.

Lidia Jean Kott, una reportera conocida por los oyentes de Pushkin por su trabajo con Lewis sobre «Antes de las reglas», tomará el timón de sus propias docuserías de investigación «The Chinatown Sting», sobre un notorio busto de drogas encubierto de Manhattan a fines de la década de 1980. La ejecución de seis episodios comienza el 16 de septiembre.

Gladwell regresa a su larga serie de «historia revisionista» con una profunda inmersión en el inquietante caso de asesinato de Alabama que involucra en torno al asesinato de 1988 de Elizabeth Sennett. La larga saga legal Sordid llegó a un final sombrío en enero de 2024 cuando Kenneth Eugene Smith fue ejecutado a través de gas nitrógeno en Alabama después de ser condenado en un complot de asesinato por alquiler. «En esencia, es una historia sobre la cascada de fallas morales, justicia performativa y por qué los sistemas establecidos para aliviar el sufrimiento tan a menudo empeoran el sufrimiento», según Pushkin. La temporada de siete episodios se inclina el 2 de octubre.

Leon Neyfakh, anfitrión de la histórica serie documental de Pushkin «Fiasco», convierte su prisma en «una mirada dura al ataque de 2012 al complejo diplomático estadounidense en Benghazi, Libia y las ramificaciones que tuvo en todo, desde las redes sociales hasta la política mundial». La temporada de seis episodios se inclina el 18 de septiembre.

Además de publicar una gama de podcasts, la red Pushkin incluye un menú saludable de títulos de audiolibros.

La alineación de otoño de Pushkin también incluye nuevos episodios de seis series de regreso:

** «El laboratorio de la felicidad»

** «Cuentos de advertencia»

** «Registro roto»

** «Un ligero cambio de planes»

** «Negocio arriesgado»

** «¿Cuál es tu problema?»