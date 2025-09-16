Michael Keaton dice que hubo ‘ironía’ en la muerte de disparos de Charlie Kirk

Michael Keaton Respetos pagados a los últimos Charlie Kirk en la gala del 50 aniversario periodistas y periodistas de investigación el lunes por la noche, mientras también habló sobre la violencia armada que le quitó la vida.

«Antes de comenzar a entrar en la carne de esto, me tomaré un minuto para decir que, independientemente de cómo probablemente, no haya estado en desacuerdo con muchas cosas que dijo, Charlie Kirk deja a dos hijos y una esposa», dijo mientras abría su discurso. «Tienes que recordar eso».

«Porque al final, disparar a la gente nunca responderá nada, y la ironía de que fue asesinado con un arma es increíble», continuó.

Más por venir …