Michael Jordan denuncia el problema de gestión de carga de la NBA

NBA El ícono Michael Jordan está de regreso en el mundo del baloncesto como colaborador de la NBA en la cobertura de NBC todos los martes por la noche. La entrevista de Mike Tirico con Jordan ofreció un breve fragmento de la perspectiva del seis veces campeón sobre el juego que alguna vez dominó. El principal tema de conversación de Jordan esta semana se centró en la tendencia de gestión de carga de la NBA moderna.

Muchos jugadores que sufren lesiones e incluso veteranos que esperan preservar su salud se ausentarán de los partidos para estar seguros. Jordan dejó en claro que no está de acuerdo con ese enfoque y criticó a los jugadores que optan por descansar cuando están sanos.

«Bueno, en primer lugar, no debería ser necesario». jordan dijo. «Sabes, nunca quise perderme un juego porque era una oportunidad para demostrar mi valía. Me sentí como los fanáticos que estaban ahí para verme jugar. Quería impresionar a ese tipo en la cima que probablemente trabajó duro para conseguir dinero para comprar esa entrada».

El sentimiento de Jordan refleja lo que creen muchos aficionados y jugadores retirados. A las estrellas les gusta Kawhi Leonard y Joel Embiid han frustrado a los puristas de la NBA con el manejo de la carga, aunque sus lesiones son legítimas. Es un debate estratificado con muchas partes, pero pocas voces tienen tanto peso en el baloncesto como la de Jordan.

Jordan realmente respaldó su afirmación

Una razón por la que Jordan cree que su postura está justificada es que jugó tantos partidos como le fue posible y nunca descansó sin motivo. El gran jugador de todos los tiempos señaló que a menudo jugaba a pesar de las lesiones, haciendo referencia a su icónico desempeño en el “juego de la gripe” que ayudó a liderar el equipo. toros de chicago a una victoria crucial en las Finales de la NBA de 1997.

«Iba a encontrar una manera de salir, incluso si fuera un señuelo», dijo Jordan. «Una vez que salí, nunca sabes esforzarte, nunca sabes lo que pasa, ¿verdad? Lo siguiente que sabes, las emociones, la situación, la necesidad del equipo, todas esas cosas me catapultaron a decir: ‘Voy a destripar esto'».

El legado de Jordan sigue siendo venerado décadas después, tras construirse un caso como el más grande de todos los tiempos. Lebron James es el único jugador que se menciona comúnmente en la misma conversación, pero la capacidad de Jordan para prosperar en la adversidad y su confiabilidad en la cancha solidificaron su lugar como un ícono del baloncesto.

¿Pueden los jugadores demostrar que Jordan está equivocado?

Jordan jugó todos los partidos de una temporada en ocho ocasiones diferentes y apareció en 78 o más partidos en todas las temporadas menos una con los Bulls. Los fanáticos que pagaron para ver a Jordan en vivo casi siempre obtuvieron el valor de su dinero. Hizo referencia al compromiso de los fanáticos como un factor motivador para vestirse todas las noches como una mentalidad que parece perdida en la NBA actual.

Ahora, en cualquier juego se puede descartar a una superestrella en el último minuto, lo que disminuye el valor de gastar mucho dinero en una noche de fiesta. Sólo 11 jugadores aparecieron en los 82 partidos de la temporada pasada, en comparación con 58 en 1990. Aumentar ese número sería la única manera verdadera para que los jugadores refuten la percepción de que algunos dan por sentado la temporada regular.

Los equipos de la NBA también están invirtiendo mucho más dinero en jugadores hoy en día y, a menudo, limitan las cargas de trabajo para evitar riesgos de lesiones antes de la postemporada. Tanto los atletas como el panorama general de la liga han cambiado. Aún así, las críticas de Jordan probablemente continuarán a menos que más jugadores, como Puentes Mikalsiéntete orgulloso de jugar los 82 juegos como una insignia de honor.