Michael J. Fox conoció a Eric Stoltz, 40 años después de la refundición de ‘Regreso al futuro’

Michael J. Fox revela en sus nuevas memorias, «Future Boy», que le escribió una carta a Eric Stoltz pidiendo cumplir finalmente 40 años después de reemplazar a Stoltz como Marty McFly en la superproducción”Regreso al futuro.” Según cuenta la infame historia, Stoltz ya estaba en la producción durante seis semanas de la superproducción dirigida por Robert Zemeckis cuando se tomó la decisión de despedirlo y reelaborar el papel principal con la primera opción del director, Fox, quien fue bloqueada de la película debido a su compromiso con la comedia de NBC «Family Ties».

«Eric ha mantenido silencio sobre el tema durante 40 años, así que estaba preparado para la probabilidad de que prefiriera mantenerlo así», escribe Fox en las memorias (vía Semanal de entretenimiento), señalando que los dos nunca se habían reunido cara a cara para discutir el intercambio de casting. Fox le escribió: «Si tu respuesta es ‘vete a la mierda y déjame en paz’… eso también funciona».

Stoltz respondió con una “respuesta bellamente escrita” que “comenzaba: ‘¡Vete a la mierda y déjame en paz!’ Afortunadamente, a esto le siguió un ‘Bromeo…’. Eric reflexionó sobre mi acercamiento y, aunque respetuosamente declinó participar en el libro, parecía abierto a la idea de reunirnos”.

Cuando Fox y Stoltz finalmente se encontraron juntos en la misma habitación, los actores «inmediatamente entablaron un fácil diálogo sobre nuestras carreras, familias y, sí, nuestros propios viajes a través del continuo espacio-tiempo», escribe Fox. “[Stoltz entered] con una sonrisa, y rápidamente reconocimos que ninguno de los dos tenía problemas con el otro. Lo ocurrido en ‘Regreso al futuro’ no nos había convertido en enemigos ni en rivales predestinados; Éramos sólo dos actores dedicados que habían invertido cantidades iguales de energía en el mismo papel. El resto no tuvo nada que ver con nosotros. Al final resultó que, teníamos mucho más en común que nuestra interpretación de Marty”.

«En los meses transcurridos desde que nos conocimos, Eric y yo hemos mantenido una correspondencia amistosa: intercambios entre actores y padres con ideas afines, ofreciendo películas recientes que nos encantaron, las últimas aventuras con nuestros hijos y un desvío ocasional hacia la política», agrega Fox. «Sus correos electrónicos son confiablemente ingeniosos y siempre divertidos de leer. [and] un recordatorio de que algunas de las mejores partes de nuestro futuro pueden provenir del pasado”.

Reemplazar a Stoltz como Marty McFly en “Regreso al futuro” cambió el curso de la carrera de Fox, ya que dio el salto de estrella de comedia a actor de gran éxito. La película recaudó 381,1 millones de dólares en todo el mundo en 1985 para convertirse en la película más taquillera del año y generó una franquicia que condujo a “Regreso al futuro II” de 1989 y “Regreso al futuro III” de 1990, ambas encabezadas por Fox.

En sus memorias, Fox escribe que el creador de “Family Ties”, Gary David Goldberg, “me retiró de la consideración” para interpretar a Marty McFly cuando Zemeckis y el productor Steven Spielberg querían contratarlo originalmente. La película “ya llevaba más de un mes rodada” y los diarios con Stoltz al frente y al centro “fueron decepcionantes” para el equipo creativo.

«Eric era un actor inmensamente talentoso, pero el equipo creativo sintió que simplemente no era el candidato adecuado para Marty McFly», señala Fox.

Las memorias de Fox, “Future Boy”, ya están disponibles para su compra.