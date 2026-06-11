Michael Giacchino compone la música de la película de Brad Bird en Abbey Road

El ganador del Oscar Michael Giacchino ha sido presentado oficialmente como el compositor de la próxima animación de Netflix de Brad Bird, «Ray Gunn».

«Ray Gunn», una aventura detectivesca futurista original, será la sexta colaboración del dúo desde que se unieron por primera vez en la animación de Pixar de 2004 «Los Increíbles». (Desde entonces han trabajado juntos en “Ratatouille”, “Misión: Imposible – Protocolo Fantasma”, “Tomorrowland” e “Incredibles 2”).

La partitura se grabó recientemente en los estudios Abbey Road de Londres.

Sam Rockwell, Scarlett Johansson y Tom Waits están prestando sus voces para Skydance Animation, que se desarrolla en una ciudad gigantesca llamada Metropia en un futuro alternativo visto desde 1939. Rockwell da voz al detective privado Raymond Gunn, quien se ve envuelto en un caso que involucra “extraterrestres, asesinatos y una estrella multimedia llamada Venus Nova”, según el logline. Johansson dará voz a Nova.

“Ray Gunn” (cortesía de Netflix)

«Una de las razones por las que me encantó volver a trabajar con Michael en ‘Ray Gunn’ es que trata a la orquesta como un organismo vivo», dijo Bird. «Quiere que todos los músicos estén en la misma sala, reaccionando entre sí, y se puede escuchar la diferencia. Es de la misma manera que me gusta trabajar con animadores: no son una ocurrencia tardía, son la idea».

Giacchino añadió: “Trabajar con Brad en ‘Ray Gunn’ todavía se siente como si dos niños se reunieran en un parque para hablar sobre ‘Jonny Quest’. Crecimos amando las mismas cosas, todavía sentimos la misma emoción y ese entusiasmo compartido se refleja directamente en las películas que hacemos juntos”.

“Ray Gunn” es el primer largometraje de Bird desde “Los Increíbles 2”, que se estrenó en 2018. Concibió la historia original y coescribió el guión con Matthew Robbins.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta de estreno, “Ray Gunn” llegará a Netflix a finales de este año.

Skydance Animation llegó a un acuerdo exclusivo de varios años con Netflix en 2023 para sus funciones animadas. Recientemente lanzaron “Swapped”, que se lanzó el mes pasado y contó con las voces de Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer y Justina Machado.