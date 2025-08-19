Michael Franti se divide con la gerencia después de acusaciones de mala conducta

Artista pop-reggae Michael Frant ya no está representado por Gestión de artistas activistas, Variedad ha confirmado. La división se produce después de que se recaudaron las acusaciones de conducta sexual inapropiada en Franti, iniciada por puestos de la cantante y compositora Victoria Canal. La noticia fue reportada por primera vez por Cartelera.

El 11 de agosto, sin nombrar nombres, Canal al corriente a Instagram que «una hombre muy poderoso y de décadas me sacó de Internet, y la universidad, y me invitó a mi primera oportunidad profesional» cuando tenía 19 años. Continuó, «a puerta cerrada, esta persona tiene una historia de comportamiento increíblemente dañino en todos los ámbitos, y tiene un equipo de actividades a su alrededor que ha protegido ferozmente su imagen, perpetuando este comportamiento durante décadas». Entre los comportamientos que el Canal describió la tocaba mientras dormía en la litera de su autobús y tomaba fotos «sin mi conciencia o consentimiento», comportamientos que «progresaron durante un año».

Al decir que era virgen en el momento en que comenzó el «preparación», Canal dijo: «Esta experiencia, que duró poco más de un año, ha tenido un efecto de un año en mi vida íntima. Al final de la misma, esta persona verbalmente me admitió en Internet, mientras estaba en una posición extremadamente vulnerable en el tiempo en esta posición. y libertad durante años y años «. Ella dijo que había comenzado a «hacer arte sobre eso», incluida una próxima canción llamada «Body Behave» «y un EP profundamente triste que publicaré uno de estos días». Canal agregó que solo había sido plenamente consciente del daño de la relación cuando un extraño la agredió en un espacio de ensayo a principios de este año y los recuerdos comenzaron a inundarse.

El lunes, Frant respondido – Sin nombrar a su acusador, admitiendo tener una aventura extramatrimonial hace siete años «Con un artista que estaba de gira conmigo … Soy consciente de las publicaciones recientes que esta artista hizo sobre nuestra relación, y apoyo su necesidad de expresarse públicamente, la relación fue completamente consensuada … disputo vehementemente cualquier versión de la historia que dice lo contrario». Él expresó su arrepentimiento por traicionar a su esposa y dijo que estaba «a la responsabilidad plena por no reconocer mejor el desequilibrio de poder, ya que ella era más joven que yo, y yo era la cabeza de cartel de la gira. Por esas razones, nunca debería haber permitido que la relación se volviera romántica».

Poco después de que se publicó la respuesta de Franti, el SoulShine At Sea Cruise-Festival anunció su cancelación completa. «A la luz de los eventos recientes, el evento Soulshine at Sea con Michael Franti programado para el 4 al 8 de noviembre de 2025 se cancela», organizadores escribió. La cancelación se anunció después de que varios artistas anunciaron que estaban dejando el proyecto de ley.

“Hemos sido informados de las acusaciones públicas que involucran a otro artista en el [Sunshine at Sea] alineación y he elegido retirarse del evento «, escribió el despacho de la banda.» Estamos haciendo lo mismo «, respondió la cantante y compositora Maggie Rose en los comentarios.

Los representantes de Franti y el activista no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Canal más tarde compartido Varias respuestas que recibió después de su puesto, de mujeres que dijeron que estaban sujetas o sabían de experiencias similares a los de Canal. «Había más para compartir», escribió Carla en el título de la publicación, «Pero como es totalmente comprensible, no todos se sienten cómodos hablando sobre su experiencia, independientemente de la anonimato. Es algo aterrador. Que esto sea un desprendimiento de la luz sobre mi propio descubrimiento, que no soy la víctima de esta persona … no tiene idea de lo que significa para mí para que la gente vea la verdad y que me respalde en mi propio descubrimiento y que sea la víctima de la víctima».