Michael Chiklis en un cuento de hadas deportivo verdadero de la vida

El director Rod Lurie ha tenido una carrera ecléctica que a menudo se inclina hacia el lado oscuro: ha hecho películas sobre la esencia de la política («nada más que la verdad», «el contendiente»), hizo el remake de «paja perros», y fue un nuevo pico de arte con «el Outpost» (2019), en el que condujo a su experiencia como veterano de combate a un veterano de la cine de la guerra de Combat a un cine de la guerra, el conflicto de la cine autenticada. Afganistán.

Dado ese historial, es una sorpresa ver a Lurie dirigir un drama de fútbol basado en la fe lanzado por Angel Studios. «Senior«Es un plato de la multitud directo de la placa que ha sido diseñado con un cuento de hadas de la vida real: la historia de Mike Flynt, quien en 2007 se unió a su antiguo equipo de fútbol universitario de West Texas a la edad de 59 años. Básicamente, es básicamente una televisión de pintura por niñera de corazón. eficaz La película de televisión de pintura por números de corazón suave.

Michael ChiklisPareciendo Joe Rogan en unos 10 años, juega a Flynt con el corazón y el alma de un oso de peluche duro, y aunque la película es descaradamente manipuladora (como es cada película lanzada por Angel Studios), «The Senior» gana sus bultos en la garganta junto con sus bultos en el campo. Después de que Flynt se une a su antiguo equipo, uno de los entrenadores incluso dice: «¡Es como un Rudy de 59 años!» Que más o menos lo clavan. «The Senior» es una de esas películas deportivas basadas en una historia real que se siente más como una película que la mayoría de las películas deportivas inventadas.

Cuando estaba creciendo, uno de mis libros favoritos, lo leí una y otra vez, fue «Instant Replay: The Green Bay Diary of Jerry Kramer». Fue una mirada interna a la temporada de 1967 de los Green Bay Packers, según lo contado por Jerry Kramer, el guardia derecho de los Packers que relató la disciplina increíblemente castigadora de ser entrenado por Vince Lombardi, quien dirigió el campo de entrenamiento de los Packers como un cruce entre un sargento de perforación y un guardia en Abu Ghraib. Lo que me sorprendió del libro fue la forma en que era a la misma parte del dolor y la fe: ser un liniero de la NFL era tan contaminante como se podía imaginar, pero los jugadores compartieron una reverencia; Antes de cada juego, rezarían. Como Kramer lo capturó, su agonía que cruza hueso y músculo, como el entrenamiento de Lombardi, era parte de una llamada más alta.

«The Senior», también es una película que localiza ese lugar en el fútbol donde la rehabilitación se encuentra con Rapture. Los primeros bocetos de media hora en la historia de fondo, que se siente casi demasiado absurdo para creer (aunque en realidad sucedió, así que rodamos con ella). La película regresa a 1970, cuando Flynt (jugado en las primeras escenas de Shawn Patrick Clifford) es el apoyador central y capitán del equipo de los Lobos, el equipo universitario de la Universidad Estatal de Sull Ross. Es un líder con un vicio: le gusta pelear … demasiado. De hecho, su necesidad de puñetazos lo saca de la escuela.

Corte a 37 años después. Mike, ahora jugado con un amigable brillante por el chiklis calvo y con el pecho de barril, es un capataz del sitio de construcción, casado durante décadas con Eileen (Mary Stuart Masterson), con varios hijos adultos. Está haciendo todo bien. Pero es perseguido por su matón de un padre (muchos flashbacks para papá que le enseñan al joven Mike cómo pelear llamándolo un «pequeño Runt» y golpeándolo en la cara), y cuando se trata de su propio hijo de la universidad, Micah (Brandon Flynn), es menos un padre de apoyo que un narcisista, siempre intentando que el hijo siga a sus pies Jock.

Es una reunión universitaria de 35 años que reúne a Mike con sus viejos compañeros de equipo, donde surge la idea de Kooky de que en realidad podría unirse al equipo porque nunca terminó su último año. La película no entra mucho en los tecnicismos (¿no tendría que volver a aplicar a la universidad?); Corta directamente al entrenador, Sam Weston (Rob Corddry), tratando el intento de Mike de probar para el equipo como la broma que seguramente debe ser. Pero Mike, que ha conservado su energía de lucha, quiere esta realización como una especie de metáfora de la vida. Si puede volver a jugar al fútbol universitario, entonces tal vez pueda sanar el pasado.

«The Senior» es una película monumentalmente convencional y saludable, llena de montajes de entrenamiento y escenas en las que a Mike, a quien le gusta jugar «The RubberBand Man» por los hilanderos en sus auriculares, confronta a su nuevo equipo multirracial de bruisers y raperos aficionados, solo para descubrir que son geniales sobre el hombre que llaman «Fred Flintsone» y «Pops». «. El verdadero Mike Flynt tiene un Drawl de Texas, que desearía haber adoptado Chiklis. Sin embargo, hace que Mike sea un paragón intensivo y devoto que no puedes evitar apoyar.

Mike hace el equipo, aunque no como un jugador inicial. Una vez que comienza la temporada, la pregunta es: ¿se le permitirá jugar en un juego? ¿O el miedo a romperse el cuello o paralizar su cuerpo hará que el entrenador lo mantenga al margen? (Pero si esa ansiedad está allí, ¿por qué el entrenador lo dejó en el equipo en primer lugar? Oh, no importa). Mary Stuart Masterson es excelente como la esposa de la casa que decide apoyar a Mike incluso cuando reconoce que se está pasando por la versión de la terapia de Texas-Football. Y Chiklis es físicamente convincente, un toro envejecido que todavía sabe cómo moverse, así como emocionalmente convincente, especialmente cuando le han entregado la tarea de dar el discurso de salón Hell Time Hell Time Hell Bish/Kick-Ass/Inspirational.

Mike descubre que su padre oscuro mantuvo un álbum de recortes de los recortes deportivos de su hijo, y que también mantuvo una Biblia, inscrita con las palabras «Señor, dame la fuerza para perdonar a los demás. Y yo mismo». Si lo piensa, esa es la inscripción de un sociópata, pero no vamos a Nitpick: la marca Angel Studios requiere una inyección de piedad religiosa. Desde los días de Jerry Kramer, ha sido axiomático que el fútbol y la fe van juntos, y «The Senior» convierte eso en una fórmula de película que funciona.