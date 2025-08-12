Michael Chiklis dice que las películas originales de Fantastic Four ‘obtuvieron mucho bien’

Michael Chiklis está defendiendo los «Fantastic Four» de 2005.

En una entrevista reciente con ColisionarChiklis, quien interpretó a Ben Grimm, también conocido como The Thing, en «Fantastic Four» y su secuela de 2007 «Rise of the Silver Surfer», dijo que los dos éxitos de taquilla de Marvel estaban «subestimados» en el momento de su lanzamiento, y los críticos que criticaron las películas «se equivocaron».

«Creo que había mucha gente de manera crítica que se equivocó», dijo Chiklis. «Realmente difamaron nuestras películas, y estaban muy subestimados teniendo en cuenta … fueron muy amados por la audiencia. Fue uno de esos casos en los que los críticos no fueron geniales para esas películas, pero la audiencia lo fue, y eso aún sigue siendo».

Continuó: «Siempre me he ido en silencio, ‘está bien, di lo que quieres decir, pero la gente lo ve’. Y ahora, todos estos años después, la gente reconoce como, oye, estas películas son películas familiares y divertidas … se pusieron mucho bien.

Ambas películas de «Fantastic Four» a mediados de los que han visto un renovado interés con el reciente lanzamiento de «Los cuatro fantásticos: primeros pasos. » Sin embargo, tras su debut, apenas eran queridos críticos.

Aunque no fueron amados de manera crítica, Chiklis señaló que ambas películas lograron cierto éxito comercial.

«Hicimos tres cuartos de $ 1 mil millones, esas dos películas», agregó. «Entonces, ya sabes, todas esas personas no pueden estar completamente fuera de sus mentes, ¿sabes a qué me refiero?»

Ioan Gruffudd, quien protagonizó junto a Chiklis como Reed Richards, alias Mr. Fantastic, recientemente le dijo a Vulture que originalmente planearon hacer tres películas «Fantastic Four», pero la aspirante a la aspirante a la trilogía fue finalmente acortada.

«La mentalidad era que íbamos a hacer tres, y creo que la segunda película fue igualmente exitosa como la primera e igualmente agradable para los fanáticos». Dijo Gruffudd. «Me encantó especialmente trabajar con Doug Jones [as the Silver Surfer] En esa película, que es solo un artista excelente y un experto en el campo del movimiento. Si quieres presenciar que alguien da vida a un personaje físicamente, es intocable. Así que definitivamente había ese tipo de impulso, y el plan era hacer tres películas, pero estas decisiones están fuera de mi control «.