Michael Chiklis dice que las películas originales de Fantastic Four ‘obtuvieron mucho bien’


Michael Chiklis está defendiendo los «Fantastic Four» de 2005.

En una entrevista reciente con ColisionarChiklis, quien interpretó a Ben Grimm, también conocido como The Thing, en «Fantastic Four» y su secuela de 2007 «Rise of the Silver Surfer», dijo que los dos éxitos de taquilla de Marvel estaban «subestimados» en el momento de su lanzamiento, y los críticos que criticaron las películas «se equivocaron».

«Creo que había mucha gente de manera crítica que se equivocó», dijo Chiklis. «Realmente difamaron nuestras películas, y estaban muy subestimados teniendo en cuenta … fueron muy amados por la audiencia. Fue uno de esos casos en los que los críticos no fueron geniales para esas películas, pero la audiencia lo fue, y eso aún sigue siendo».

Continuó: «Siempre me he ido en silencio, ‘está bien, di lo que quieres decir, pero la gente lo ve’. Y ahora, todos estos años después, la gente reconoce como, oye, estas películas son películas familiares y divertidas … se pusieron mucho bien.

Ambas películas de «Fantastic Four» a mediados de los que han visto un renovado interés con el reciente lanzamiento de «Los cuatro fantásticos: primeros pasos. » Sin embargo, tras su debut, apenas eran queridos críticos.

Aunque no fueron amados de manera crítica, Chiklis señaló que ambas películas lograron cierto éxito comercial.

«Hicimos tres cuartos de $ 1 mil millones, esas dos películas», agregó. «Entonces, ya sabes, todas esas personas no pueden estar completamente fuera de sus mentes, ¿sabes a qué me refiero?»

Ioan Gruffudd, quien protagonizó junto a Chiklis como Reed Richards, alias Mr. Fantastic, recientemente le dijo a Vulture que originalmente planearon hacer tres películas «Fantastic Four», pero la aspirante a la aspirante a la trilogía fue finalmente acortada.

«La mentalidad era que íbamos a hacer tres, y creo que la segunda película fue igualmente exitosa como la primera e igualmente agradable para los fanáticos». Dijo Gruffudd. «Me encantó especialmente trabajar con Doug Jones [as the Silver Surfer] En esa película, que es solo un artista excelente y un experto en el campo del movimiento. Si quieres presenciar que alguien da vida a un personaje físicamente, es intocable. Así que definitivamente había ese tipo de impulso, y el plan era hacer tres películas, pero estas decisiones están fuera de mi control «.



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí