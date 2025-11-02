Michael Che dice que SNAP Freeze es «realmente jodido»

“Sábado noche en vivo» estrella michael che se pronuncia en contra de la suspensión del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que comenzó el sábado como resultado del cierre del gobierno que ya dura un mes.

“Este congelamiento del SNAP está realmente jodido”, escribió el Che en un Instagram publicar el sábado. «Y sigo viendo muchos videos racistas que celebran que las familias (en su mayoría negras) no puedan comprar comestibles. Existe esta extraña idea de que, dado que algunas personas han aprovechado los beneficios sociales en el barrio, ¿NADIE debería recibir ayuda en absoluto? Este país está construido sobre hijos de puta codiciosos que toman atajos y juegan con el sistema para su beneficio, pero por alguna razón, cuando los pobres encuentran una manera de convertir cinco centavos en diez centavos, son juzgados más severamente, especialmente los negros».

Continuó: “Yo [know] Lo importante aquí es odiarnos unos a otros para que podamos luchar en los comentarios y aumentar nuestros compromisos, pero pongamos límite a la hora de alimentar a los pobres. Crecí con queso y leche en polvo gratis y esperando que tus amigos salieran de la tienda para no verme pagar con estampillas. Esa mierda no es tan glamorosa como parece. Prometo.»

El gobierno cerró el 1 de octubre después de que republicanos y demócratas no lograran aprobar un proyecto de ley de financiación de servicios gubernamentales cuando expiró el presupuesto federal anterior. En el Senado, a los republicanos les faltan 60 votos para aprobar el proyecto de ley, lo que da a los demócratas la oportunidad de contraatacar en cuestiones clave.

El Departamento de Agricultura de EE.UU., que supervisa SNAP, envió un memorando el 26 de octubre indicando que los beneficios se suspenderían el 1 de noviembre. Sin embargo, dos jueces federales en Massachusetts y Rhode Island gobernado el viernes que la administración Trump, por ley, está obligada a utilizar fondos de contingencia para pagar al menos una parte de los beneficios de SNAP. La administración Trump tiene hasta el lunes para responder al fallo.