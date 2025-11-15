Michael Chandler comparte el consejo que le daría a su yo más joven

Michael Chandler Siempre ha sido conocido por su mentalidad positiva. Recientemente, habló sobre su carrera y compartió los consejos que le daría a su yo más joven.

Chandler, de 39 años, hizo su debut en MMA en 2009. En ese momento, acababa de terminar su carrera universitaria de lucha libre. Asistió a la Universidad de Misuridonde fue incluido en el equipo de lucha libre, lo cual es un logro impresionante.

En una entrevista exclusiva con Deportes pesadosChandler reflexionó sobre cómo comenzar en MMA justo después de su carrera universitaria de lucha libre. Habló sobre los consejos que le daría a su yo más joven, que recién estaba comenzando en el deporte. ‘Hierro’ reconoció que la industria de las MMA está llena de incertidumbre y enfatizó la importancia de la fortaleza mental.

“Más que nada, simplemente diría: ‘Oye, hombre, sigue haciendo lo que sabes que es correcto y, eventualmente, todo saldrá bien’”, dijo Chandler. «He tenido muchos momentos en mi carrera en los que me sentí como una sentencia de muerte profesional. Hubo muchos momentos en mi carrera en los que no estaba seguro de hacia dónde iba a ir esta carrera, si esta carrera iba a terminar. Y luego, eventualmente, todo simplemente funciona».

Michael Chandler aconsejaría a su yo más joven que siguiera siendo auténtico

Michael Chandler también habló sobre el valor de mantenerse auténtico en lugar de intentar crear una personalidad falsa. Explicó cómo ser fiel a uno mismo genera beneficios a largo plazo, especialmente en términos de construir relaciones genuinas.

El UFC El peso ligero se enorgullece de ser un luchador en el que pueden confiar las promociones. Chandler cree que el trabajo duro vale la pena, sin importar cuánto tiempo lleve.

«En última instancia, las cosas generalmente le salen bien a quien continúa trabajando diligentemente en el pavimento y manteniendo la nariz pegada a la muela y sigue haciendo las cosas correctas, siendo un hombre de palabra, manteniendo una buena reputación, nunca quemando puentes y simplemente haciendo lo correcto», dijo Chandler a Heavy Sports.

Hizo hincapié en que, si bien ser auténtico puede no atraer atención o opiniones de inmediato, conduce a una experiencia más satisfactoria.

«En última instancia, puedes recostar la cabeza en la almohada por la noche sabiendo que lo hiciste a tu manera y que tu manera te pareció auténtica. Y todo saldrá bien», explicó Chandler. «No es que la gente no haga las cosas correctas, es que no las hace durante el tiempo suficiente. Y mi vida es un testimonio vivo de ello».

Chandler logró el éxito al principio de su carrera en MMA

Chandler comenzó su carrera en MMA en 2009 y no le llevó mucho tiempo encontrar el éxito.

Después de comenzar su carrera con un récord invicto, Chandler se unió bellator. Después de continuar con su racha ganadora, compitió en el torneo de peso ligero de la temporada 4. Derrotó a Marcin Held, Lloyd Woodward y Patricky Pitbull para llegar a la final.

En la final, Chandler se enfrentó al entonces campeón de peso ligero de Bellator. Eddie Álvarez. Fue una pelea emocionante y ‘Iron’ finalmente sometió a Álvarez con un estrangulamiento trasero desnudo en el cuarto asalto.

Álvarez contra Chandler Todavía es considerada por muchos como una de las peleas más importantes en la historia de Bellator. La victoria puso a Chandler en el mapa y llegó apenas dos años después de su debut profesional.