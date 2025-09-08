Michael Caine termina la jubilación para el último cazador de brujas de Vin Diesel 2

Michael Caine está mirando un regreso a actuar con una secuela de «The Last Witch Hunter» en León. La leyenda de la pantalla de 92 años saldrá de la jubilación para la función, que también verá Vin diesel volver al titular. La secuela está siendo acelerada a través del desarrollo en las películas de Production One Race de Lionsgate y Diesel, Variedad ha confirmado.

Aunque no se ha finalizado un acuerdo para Caine, se espera que el actor repita su papel del original «Last Witch Hunter» de 2015. Caine interpretó a Dolan, un sacerdote que ayuda al guerrero de Diesel Kaulder mientras lucha para detener una plaga propagada por una reina de la bruja.

El original «Last Witch Hunter» fue un proyecto de pasión para Diesel, quien promovió que la película de aventuras fue una adaptación de sus propias campañas de «Dungeons & Dragons», en las que interpretó como el personaje original de Melkor the Witch Hunter. Lanzada en octubre de 2015 por Lionsgate, la película recaudó solo $ 27 millones en América del Norte, pero demostró ser un sorteo más fuerte en el extranjero con $ 119 millones de territorios internacionales. Seg Lionsgate, la larga segunda vida de «Last Witch Hunter» en video digital y casero, que incluye una carrera como una de las películas más vistas en Netflix este año, condujo al desarrollo de esta secuela 10 años después.

«‘The Last Witch Hunter’ ha crecido desde su lanzamiento teatral en un favorito de los fanáticos globales, con el público que continúa descubriendo y volviendo a verlo en todas las plataformas durante la última década. Ese entusiasmo duradero dejó en claro que hay un apetito para más historias establecidas en este mundo», dijo el presidente del grupo de películas de Lionsgate, Adam Fogelson, en un comunicado confirmando el desarrollo de la secuencia. «Vin y yo nos hemos asociado muchas veces a lo largo de los años, y él es una verdadera fuerza en nuestra industria. Estoy encantado de reunirme con él a medida que regresa a este papel icónico, y entusiasmado por cómo los avances en la tecnología cinematográfica ahora nos permiten ofrecer económicamente una secuela en una escala aún más ambiciosa».

Más por venir …