Michael B. Jordan necesitaba terapia después de interpretar al villano de ‘Black Panther’

Mientras habla con “CBS el domingo por la mañana» Michael B. Jordán dijo que necesitaba “descomprimirse” en terapia después de interpretar al villano Erik Killmonger en “2018”.pantera negra.”

“Después de la película, se me quedó grabado por un tiempo”, dijo Jordan. «Fui a terapia, hablé de ello, encontré una manera de simplemente descomprimirme. Y creo que en ese momento todavía estaba aprendiendo que necesitaba descomprimirme de un personaje».

«Muchas veces, actuar es un viaje en solitario», añadió, «audicionar solo, practicar solo. Hay mucha preparación, experiencia y viaje. Así que aprendí sobre la marcha, [realized] eso, ‘Oh hombre, todavía tengo algo encima que necesito sacar’”. Ya sabes, hablar es muy importante”.

Jordan recordó que fue difícil deshacerse de Erik Killmonger porque se sumergió por completo en el personaje antes de disparar. Compartió que pasó mucho tiempo «aislado» y «realmente no hablaba» con su familia mientras se preparaba para el papel.

«Erik realmente no conocía mucho del amor. Creo que Erik no experimentó eso», explicó Jordan. «Tuvo mucha traición, muchos sistemas fallidos a su alrededor que lo moldearon a él, a su ira y a su frustración».

Jordania protagonizó Ryan Coogler‘Black Panther’ junto al fallecido Chadwick Boseman, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright y Winston Duke. La película fue un éxito de taquilla para Marvel. Estrenada en febrero de 2018, “Black Panther” recaudó 1.340 millones de dólares en todo el mundo.